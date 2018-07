Primero fue un ‘blooper’, pero luego se lució con una tremenda atajada. De esas que le vemos en la Selección Peruana como en la Liga MX. A los 17 minutos del partido, el golero peruano se lució sacando un tiro a quemarropa para salvar la valla de Veracruz en el encuentro frente a Lobos BUAP por la segunda jornada de la Liga MX. Atajadón, nada más que decir.



La jugada comenzaba por la banda derecha, Lobos avanzó hasta la esquina, llegó la pelota al área del portero peruano y la despejó al centro, para que un jugador del cuadro poblano aproveche para poner el primero de la cuenta. Sin embargo, este no contaba con la reacción del ex Aurich para decirle que no. Paradón, el cual generó buenos comentarios en México.



Pedro Gallese volvió al arco de Veracruz tras estar con la Selección en el Mundial Rusia 2018. El peruano debe recuperar el ritmo tras esta pequeña para. En los ‘Tiburones Rojos’, Wilder Cartagena comienza el duelo como suplentes, al igual que Alejandro Duarte con Lobos.



Ambos jugadores subieron una foto a Instagram en la previa del partido. Grandes amigos, como también lo son con el arquero de la Selección Peruana. Choque con peruanos.