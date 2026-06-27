💻 Canal de TV que transmite Colombia vs. Portugal EN VIVO ONLINE, con Luis Díaz, por el Mundial 2026

Colombia y Portugal se enfrentan por la tercera y última jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Este emocionante partido se llevará a cabo el sábado 27 de junio en punto de las 01:30 hrs del día siguiente (horario peninsular) / 7:30 pm ET / 4:30 pm PT en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, y promete captar la atención del público, especialmente de los aficionados de Luis Díaz y Cristiano Ronaldo, en un duelo de artilleros de infarto . Para ver el partido Colombia vs. Portugal en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Qué canal transmite el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO y ONLINE por el Mundial de Fútbol 2026?

El partido del sábado 27 de junio entre Colombia y Portugal por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / Región Canales de TV / Plataformas de streaming España DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, La 2 Cat Alemania ZDF, SRF zwei, MagentaTV México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica) DirecTV Sports Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica) FOX Estados Unidos FS1, Telemundo, FOX, Universo, fuboTV y Futbol de Primera Radio Canadá TSN+, TSN1, TSN4, TSN5, RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave Puerto Rico Telemundo, NAICOM Reino Unido BBC Sport Web, BBC One, BBC iPlayer, Talksport 2 Radio UK, BBC Radio 5 Sports Extra Francia M6, beIN Sports 1, M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play, myCANAL Italia DAZN Suiza M6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport, Blue Sport, SRF Play, Sunrise TV, RSI Play Suecia TV4 Sweden, NRK1, TV4 Play Portugal Sport TV1, RTP 1, Sport TV3, Sport TV Multiscreen, RTP Play, LiveMode Noruega NRK Sport, NRK1, NRK TV Japón DAZN, Fuji TV

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Colombia vs. Portugal por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 01:30 del 28 de junio (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

España : 01:30 horas del día siguiente

: 01:30 horas del día siguiente México y Centroamérica : 17:30 horas

: 17:30 horas Perú, Colombia y Ecuador : 18:30 horas

: 18:30 horas Argentina, Chile y Uruguay : 20:20 horas

: 20:20 horas Estados Unidos: 19:30 (ET) / 16:30 (PT)

Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)