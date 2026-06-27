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💻 Canal de TV que transmite Colombia vs. Portugal EN VIVO ONLINE, con Luis Díaz, por el Mundial 2026
Revisa la lista de canales de TV que transmiten Colombia vs. Portugal en vivo gratis hoy con la figura de Luis Díaz por la Fecha 3 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. Una guía completa de señales oficiales en televisión abierta y opciones digitales para EE.UU., México y Latinoamérica.
- GOL Caracol EN VIVO — dónde ver partido Colombia vs. Portugal por TV abierta y Online
- Canal RCN EN VIVO — cómo ver partido Colombia vs. Portugal por TV abierta y Online
- DIRECTV EN VIVO — cómo ver partido Colombia vs. Portugal por TV y Online
Colombia y Portugal se enfrentan por la tercera y última jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Este emocionante partido se llevará a cabo el sábado 27 de junio en punto de las 01:30 hrs del día siguiente (horario peninsular) / 7:30 pm ET / 4:30 pm PT en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, y promete captar la atención del público, especialmente de los aficionados de Luis Díaz y Cristiano Ronaldo, en un duelo de artilleros de infarto. Para ver el partido Colombia vs. Portugal en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.
¿Qué canal transmite el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO y ONLINE por el Mundial de Fútbol 2026?
El partido del sábado 27 de junio entre Colombia y Portugal por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.
|País / Región
|Canales de TV / Plataformas de streaming
|España
|DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, La 2 Cat
|Alemania
|ZDF, SRF zwei, MagentaTV
|México
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX
|Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)
|DirecTV Sports
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)
|FOX
|Estados Unidos
|FS1, Telemundo, FOX, Universo, fuboTV y Futbol de Primera Radio
|Canadá
|TSN+, TSN1, TSN4, TSN5, RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave
|Puerto Rico
|Telemundo, NAICOM
|Reino Unido
|BBC Sport Web, BBC One, BBC iPlayer, Talksport 2 Radio UK, BBC Radio 5 Sports Extra
|Francia
|M6, beIN Sports 1, M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play, myCANAL
|Italia
|DAZN
|Suiza
|M6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport, Blue Sport, SRF Play, Sunrise TV, RSI Play
|Suecia
|TV4 Sweden, NRK1, TV4 Play
|Portugal
|Sport TV1, RTP 1, Sport TV3, Sport TV Multiscreen, RTP Play, LiveMode
|Noruega
|NRK Sport, NRK1, NRK TV
|Japón
|DAZN, Fuji TV
¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?
El pitazo inicial del partido Colombia vs. Portugal por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 01:30 del 28 de junio (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:
- España: 01:30 horas del día siguiente
- México y Centroamérica: 17:30 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 18:30 horas
- Argentina, Chile y Uruguay: 20:20 horas
- Estados Unidos: 19:30 (ET) / 16:30 (PT)
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