Buscan revancha la próxima temporada: el plan del Ajax para evitar fuga de sus figuras de Ámsterdam

El director deportivo del Ajax , Marc Overmars, dijo este jueves que el club estudia mejorar los contratos del centrocampista Donny van de Beek y del técnico Erik ten Hag para asegurar su permanencia la próxima temporada.



Overmars dio algunos detalles sobre sus planes en una entrevista con el periódico 'De Telegraaf', ya que se prevé que figuras importantes del equipo fichen por otros más grandes.



Van de Beek "se ha desarrollado mucho como futbolista y por ello debe ser recompensado. No queremos perderlo", dijo Overmaars sobre el jugador que metió cuatro goles decisivos en la Champions League para que el Ajax llegara a las semifinales.



Algunos equipos europeos han mostrado interés por el entrenador Erik ten Hag, pero el director deportivo del Ajax puntualizó que no tiene la intención de dejarlo ir y "estamos hablando con él para mejorar de su contrato".



Quien tiene más posibilidades de abandonar el equipo es el marroquí Hakim Ziyech, que ha suscitado interés en "varios clubes grandes" y se marchará "si se presenta una buena oferta", dijo Overmars.



"Yo creo que eso va a suceder porque ha atraído mucha atención desde su buen papel en la Liga de Campeones", añadió.



Los movimientos en el banquillo del Ajax, que ha hecho doblete en Holanda al ganar la Eredivisie y la Copa, le darían más posibilidades al danés Kasper Dolberg, que no ha tenido una buena temporada a pesar de ser una de las grandes promesas del equipo



"Él debe luchar. Tuvo un gran año cuando llegamos a la final de la Europa League (temporada 2016/17). No se puede ir y debemos volver a ponerlo en el buen camino", indicó Overmaars.



Por otro lado, alabó al defensa argentino llegado este invierno, Lisandro Magallán, ya que "ha aprendido más en los últimos cuatro meses que en los cuatro años anteriores". EFE



