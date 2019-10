Arturo Vidal en su faceta más íntima: reveló el motivo de su singular 'cresta', habló sobre Messi y Bielsa

Una de las mayores incertidumbres sobre los 'looks' de los futbolista en la actualidad es sobre el peinado de Arturo Vidal. El mediocampista chileno del Barcelona lo lleva desde hace varios años, sea en el equipo que por el que haya pasado, nunca cambió su singular 'cresta' desde aquel Mundial Sub-20 del 2007. Ahora, tras una entrevista que ofreció para el medio francés ' L'Équipe', sus razones se tornan congruentes.

" Me recordaba a un jugador alemán con cresta que me gustó en el Mundial 2002 por ser superagresivo y que daba miedo al adversario. Quería hacer algo parecido y me creé un personaje ", reconoció el aguerrido jugador.

Y no se equivocó. Si algo diferencia a Arturo Vidal en el fútbol es su forma de jugar y entender este deporte. El chileno siempre va al todo por el todo en cada acción. Es uno de los jugadores que el rival preferiría no encontrarse sobre el terreno de juego.

"Leo es el mejor de la historia"

Al mismo tiempo, el chileno tuvo tiempo para responder más de una pregunta del diario francés, entre los que destacaron su apreciación sobre Lionel Messi, su obsesión por ganar la Champions League y un 'palito para Marcelo Bielsa.

" Es la particularidad del equipo y lo cambia todo. Es un extraterrestre que juega con los humanos. Todos los que saben un poco de fútbol reconocen que Leo es el mejor de la historia. Y solo lo ves en los partidos... en los entrenamientos, aún es más terrible ", dijo sobre Lionel Messi.

Su única obsesión

" Es difícil explicar lo que pasó en Liverpool. Sin duda, fueron demasiados errores individuales e insuficiente concentración. Este año creo realmente en ella, porque estoy en el mejor equipo del mundo y es el más fuerte físicamente para ir hasta el final por todos los títulos ", comentó.

Sus entrenadores

" Es un buen entrenador, sí. Por supuesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más han aportado para mí ", expresó, al mismo tiempo que dio a conocer el entrenador que mas caló en él. " Gracias a Conte comencé a marcar muchos goles. Y, tácticamente, es un monstruo. ¿Guardiola? Me dio mucho. Su forma de ver el fútbol, su pedagogía, su ciencia del juego aéreo que siempre debe ser simple y rápido ".

► Aquí mando yo: Pochettino avisa al Madrid y asegura que nadie saldrá del Tottenham... ¡incluido Eriksen!



► "Estoy más preocupado que ilusionado con la irrupción de Ansu Fati”: la confesión de Denilson



► Dembélé y Piqué se ‘unen’ a la huelga de Barcelona: no entrenarán el viernes



► "Me empezó a gritar y Pep intervino": Márquez revela el encontronazo que tuvo con Messi en el Barza