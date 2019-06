Toman precauciones contra Cristiano Ronaldo: "De Ligt lo paró, Van Dijk también, no será una defensa uno contra uno"

El seleccionador holandés, Ronald Koeman , aseguró este sábado que no cuenta con ningún plan específico para detener a Cristiano Ronaldo en la final de la Liga de Naciones , que jugarán el domingo Portugal y Holanda en Oporto.

" No (tenemos un plan). Sabemos que es uno de los mejores. Sabemos las cualidades que tiene y que tenemos que defender bien, pero no será una defensa uno contra uno", dijo Koeman, que rechazó que se trate de organizar un duelo entre el astro luso y el capitán holandés Virgil Van Dijk.



" Jugamos un amistoso en 2018 y (Matthijs) de Ligt también paró a Cristiano, no sólo Van Dijk", recordó el seleccionador holandés, para el que, de todos modos, Cristiano "es lo suficientemente bueno para crear ocasiones ante buenos defensores".



El seleccionador holandés se mostró contento de estar en la final de un torneo continental por primera vez desde la Eurocopa de 1988 que él mismo ganó como jugador.



En un grupo con Francia y Alemania, " nadie esperaba que Holanda fuera ganadora de grupo, ahora estamos en la final. Es un placer jugarla y no una presión", explicó.



" Sabemos lo que tenemos que hacer: necesitamos jugar bien al fútbol. Ganamos a Francia, Alemania e Inglaterra, sería increíble si venciéramos en la final a Portugal en su casa", añadió.



" No creo que ganar este torneo sea como ganar una Eurocopa", pero sería "la confirmación de que estamos yendo en la buena dirección" especialmente a la puertas de la Eurocopa de 2020, dijo Koeman.



El seleccionador también restó importancia a su trabajo en la progresión de su equipo desde que se hizo cargo de la selección holandesa.



" Mi trabajo es elegir a los jugadores y la estrategia, pero todo es mérito de los jugadores. Ponen la calidad, la energía, el espíritu, ahora creo que tal vez también hay más compromiso, son más equipo y eso creo que es lo que hace progresar a este conjunto", dijo Koeman.



" La calidad de los jugadores nos ha traído hasta aquí y creo que podemos seguir mejorando", concluyó.



