¡Messi ya está en Milán! La llegada del argentino, con Mateo en brazos, al hotel del FIFA The Best

► ¡250 millones por los 'The Best'! El gigante europeo que fichará a Lionel Messi y Mbappé en enero de 2020



► Pudo no haber llegado: revelan el club francés que estuvo cerca de arrebatarle a Arthur a Barcelona



Lionel Messi llegó esta tarde a Milán con la esperanza de levantar el único trofeo que aun no posee: FIFA The Best. Desde que se creó el trofeo en el 2016, luego que el ente máximo del fútbol decida separarse de France Football y entregar una presea que le pertenezca solo a ellos, el argentino ha quedado en el segundo lugar o tercero, pero nunca logró tenerlo en sus manos.

Cristiano Ronaldo, quien fue ganador en las ediciones 2016 y 2017, es uno de sus competidores. Junto a él, Virgil van Dijk, quien logró ser el mejor defensor de la temporada y llevó de la mano al Liverpool a conseguir la Champions League, es el otro nombre del podio.

Van Dijk es el primero en las apuestas. El estandarte de los 'Reds' llega a Milán tras consagrarse como uno de los mejores defensas y puede hacer historia al ser el primer zaguero en conquistar este premio, que alcanza la cuarta edición y que vio triunfar hasta este momento a 'CR7' y a Modric (2018).



Messi está nominado al 'Jugador del Año' para el FIFA The Best. (Fox Sports)

Junto a Antonela, Mateo y Thiago, Lionel aterrizó en Milán y se dirigió al hotel donde se vestirá para la ocasión para la ceremonia de esta tarde. Es cierto que no es el favorito, pero las esperanzas son lo último que se pierde.

Sigue el FIFA The Best en Depor.com

En una ceremonia de gala comparada a los Oscar en el mundo del fútbol, se realiza la transmisión de losPremios FIFA The Best 2019. En Italia, sigue la ceremonia en el Teatro alla Scala de la ciudad de Milán con transmisión con la presencia de Lionel Messi , Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk. Una gala con los mejores exponentes del fútbol y evento imperdible para todos los fanáticos del balompíé.



Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con las incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del FIFA The Best.



► Para el olvido: el top 10 de los clubes con las peores rachas sin victoria en la historia del fútbol [FOTOS]



► Dembélé regresa pero no todos se alegran: titular ante Granada queda fuera de la convocatoria del Barcelona



► Real Madrid domina el planeta: se convertirá en el club con más jugadores en el once ideal del FIFA The Best



► Las revelaciones de Icardi: llama perdedores al Inter de Milán y explica su polémica relación con Messi