Fútbol como cancha. Este sábado 27 de enero de 2024 habrá partidos en las principales ligas de Europa, así como en Sudamérica. Barcelona y Real Madrid jugarán una nueva jornada de LaLiga; mientras que en Inglaterra se desarrolla la cuarta ronda de FA Cup. También habrá acción en Argentina y Brasil. A continuación, te contamos quiénes juegan, los horarios, canales de TV y cómo se podrán ver los compromisos. No te lo puedes perder.

En España se juega la jornada 22 de LaLiga. Este día jugarán los dos equipos más grandes del país, Barcelona y Real Madrid. Los blaugranas recibirán al Villareal en el Estadio Olímpico Lluís Companys; mientras que los blancos visitarán a Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Cabe mencionar que el equipo de Carlo Ancelotti se ubica en la segunda posición con 51 puntos; y el de Xavi Hernández en la tercera con 44 unidades.

En Inglaterra se está disputando la cuarta ronda de FA Cup. El Reino Unido nunca decepciona y este sábado habrá partidos vibrantes como Fulham vs. Newcastle United, Sheffield United vs. Brighton y Leicester City vs. Birmingham City. Por otro lado, en la Serie A de Italia juegan Milan y Juventus. Los ‘rossonero’ se medirán ante Bologna y los ‘bianconeros’ enfrentarán a Empoli.

En Sudamérica, este sábado se juega la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Boca Juniors tendrá que enfrentar a Platense; mientras que Racing se medirá ante Unión Santa Fe. En Brasil inicia el Campeonato Carioca, que nos regalará dos buenos encuentros: Botafogo vs Sampaio Corrêa Rj y Portuguesa RJ vs Flamengo.





¿Qué partidos se juegan este sábado 27 de enero?

LaLiga

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano: 8:00 a.m. (hora en Perú, 2:00 p.m. en España) vía ESPN y Star Plus.

Las Palmas vs. Real Madrid : 10:15 a.m. (hora en Perú, 4:15 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV) y Movistar.

: 10:15 a.m. (hora en Perú, 4:15 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV) y Movistar. Barcelona vs. Villareal : 12:30 p.m. (hora en Perú, 6:30 p.m. en España) vía ESPN y Star Plus.

: 12:30 p.m. (hora en Perú, 6:30 p.m. en España) vía ESPN y Star Plus. Mallorca vs. Real Betis: 3:00 p.m. (hora en Perú, 9:00 p.m. en España) vía ESPN y Star Plus.

FA Cup

Ipswich Town vs. Maidstone United: 7:30 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus y DAZN.

Leeds United vs. Plymouth Argyle: 10:00 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus y V Sport.

Sheffield United vs. Brighton: 10:00 a.m. (hora en Perú) vía ESPN y Star Plus.

Everton vs. Luton Town: 10:00 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

Leicester City vs. Birmingham City: 10:00 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

Fulham vs. Newcastle United: 2:00 p.m. (hora en Perú) vía ESPN, Star Plus y Claro TV.

Serie A

Atalanta vs. Udinese: 8:00 a.m. (hora en Perú) vía ESPN y Star Plus.

Juventus vs. Empoli : 12:00 p.m. (hora en Perú) vía ESPN y Star Plus.

: 12:00 p.m. (hora en Perú) vía ESPN y Star Plus. Milan vs. Bologna: 2:45 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

Bundesliga

Wolfsburg vs Köln: 9:30 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus y Sky Sports.

Hoffenheim vs Heidenheim: 9:30 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus y SporTV.

Augsburg vs Bayern Múnich : 9:30 a.m. (hora en Perú) vía ESPN y Star Plus.

: 9:30 a.m. (hora en Perú) vía ESPN y Star Plus. Werder Bremen vs Freiburg: 9:30 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus y Sky Sports.

Stuttgart vs RB Leipzig: 9:30 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

Bayer Leverkusen vs Borussia M’gladbach: 12:30 p.m. (hora en Perú) vía ESPN y Star Plus.

Ligue 1

Nice vs Metz: 11:00 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus y DAZN.

Marsella vs Mónaco: 10:00 a.m. (hora en Perú) vía ESPN.

Copa de la Liga Argentina

San Lorenzo vs Lanús: 3:00 p.m. (hora en Perú, 5:00 p.m. en Argentina) vía TNT Sports, TyC Sports y AFA Play.

Platense vs Boca Juniors : 5:00 p.m. (hora en Perú, 7:00 p.m. en Argentina) vía ESPN y AFA Play.

: 5:00 p.m. (hora en Perú, 7:00 p.m. en Argentina) vía ESPN y AFA Play. Racing vs Unión Santa Fe: 7:00 p.m. (hora en Perú, 9:00 p.m. en Argentina) vía TNT Sports, Fanatiz y AFA Play.

Campeonato Carioca

Botafogo vs Sampaio Corrêa Rj: 2:00 p.m. (hora en Perú, 4:00 p.m. en Brasil) vía GolTV.

Portuguesa RJ vs Flamengo: 4:10 p.m. (hora en Perú, 6:10 p.m. en Brasil) vía GolTV y SporTV.





