¡Se despidió! Paul Pogba ya avisó al Manchester United que se marchará al Real Madrid

La derrota ante el Manchester City ha terminado por acelerar lo inevitable: Paul Pogba fichará por el Real Madrid. De acuerdo a información de 'L'Equipe', el centrocampista francés ya le comunicó al Manchester United que se marchará al Bernabéu la próxima temporada.

"Paul, 'cabrón', métenemos en la Champions antes de irte al Madrid", fue lo que según Josep Pedrerol, le pidieron los jugadores del United al francés, quien nada más al terminar el duelo de este miércoles por la Premier League avisó de su decisión irrevocable de vestir de blanco.



Lo único que quedarían pendiente entre ambos clubes sería acordar la cifra del traspaso. Pogba tiene contrato hasta 2021 y el United pretende recibir 150 millones de euros por su ficha. Sin embargo, el Madrid trabaja con el jugador para pagar menos de 120 ‘kilos’.

Paul Pogba gana en Old Trafford 17 millones de euros por temporada, un punto que en el Real Madrid no deja de preocupar. Según el diario AS, en el Bernabéu suponen que el francés exigirá lo mismo y quizá más dinero para firmar.



Con ese sueldo, Pogba pasaría a ser, automáticamente, el jugador mejor pagado de la plantilla por encima de otros 'galácticos' como Gareth Bale y Sergio Ramos.

