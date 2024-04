Edgar González, histórico exjugador paraguayo que pasó por Alianza Lima, estará esta tarde en el estadio La Nueva Olla, donde Cerro Porteño, el subcampeón del fútbol ‘guaraní', recibirá a los blanquiazules por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por cosas del destino, el ‘Negro’ cumple hoy 45 años y Ezequiel, su hijo que juega en las divisiones menores del ‘Ciclón’, también cumplirá 17. González era un volante combativo que fue estandarte del elenco íntimo en la Copa Libertadores 2010, la última vez que clasificaron a octavos. Desde Paraguay, dialogó con Depor y nos contó su expectativa por este partido.

Después de varios años vas a poder reencontrarte con Alianza Lima...

A la distancia yo sigo al equipo, mi hijo Ezequiel, que a los 4 años fue a Perú y creció y sintió lo que es Alianza, hoy es un fan más, porque sabe todo lo que pasa en el club y le sigue en las redes sociales. Te digo algo, mañana (hoy) es su cumpleaños y el mío también.

Será un día para el recuerdo...

Sí, juntos vamos a festejarlo yendo a la cancha, pero antes le vamos a dar las gracias a Dios por este regalo. Imagínate, el día de nuestro cumpleaños que coincida con el partido Alianza-Cerro, que también es nuestro club. Yo jugué en Cerro y mi hijo lo hace ahora; entonces, jugarán los dos equipos que ambos queremos.

¿A cuál alentarás?

No me aprietes, José. Mis amigos ya me preguntaron: Édgar, ¿dónde estarás? ¿Te vas a sentar con la gente de Perú o con nosotros? La verdad es que el sentimiento que tengo hacia Alianza es único y hacia Cerro también, porque nací cerrista y mi hijo está jugando en Cerro. Que gane el mejor. Si gana Alianza estaré contento, y si gana Cerro, igual. Lo que más me gustaría después de todo esto es que Alianza y Cerro puedan pasar a la siguiente fase.

¿Cómo llega Cerro Porteño?

Cerro es un equipo muy raro, tiene al mejor arquero del fútbol paraguayo, a un central como (Gabriel) Báez que juega bien, al mejor lateral izquierdo de Paraguay y titular indiscutible de la selección; y en el medio, a chicos que juegan muy bien. Aparte, está el colombiano Carrascal que lucha. En la delantera a veces juega Oviedo con Churín, o con Edu, el brasileño. Para mí, el más destacado es Churín.

¿Alianza Lima puede ganarle?

Si juegan (Eduardo) Block con Báez, que son centrales no tan rápidos, pero que por arriba sí van muy bien, el panameño (Cecilio Waterman) puede complicar porque es un futbolista rápido y que pelea. Y un delantero fuerte y chocador como él, a cualquier defensor lo molesta.

¿Cuál de los dos está mejor?

Hoy, por el resultado que logró Alianza ante Fluminense, el último campeón de la Copa Libertadores, llega anímicamente mejor y tiene un plus por encima que Cerro, que viene de perder ante Colo Colo. El plus será la hinchada y el estadio estará lleno. Sin embargo, tengo mi duda sobre Cerro; el sábado jugó ante Trinidense, que está a media tabla, y ganó (3-1) con suerte. Pasaron tres entrenadores y no encontraron hasta hoy el juego.

¿Pasarás por la concentración de los blanquiazules en Asunción?

Sí. Veré a Hernán Barcos y a Salomón Libman, quien escribió para decirme que está por acá. Iré con mi hijo. Será muy especial.

Édgar González conversó con Depor sobre el presente de Alianza Lima en Copa Libertadores.

Clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores con Alianza Lima

¿Qué recuerdas de aquel año 2010 en que Alianza clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores?

El recuerdo es hermoso y sigue vivo, pudimos hacer historia, lástima que por el camino se nos trabó.

¿Por qué le fue bien a ese equipo de Alianza Lima?

Porque tuvimos buen plantel, era un grupo homogéneo, que no tenía ídolos entre nosotros. Todos éramos soldados, corríamos a la par.

Defendiste la camiseta con mucha personalidad y la hinchada lo valora mucho aunque pasen los años...

Alianza debe de tener jugadores que amen la camiseta, ya que la camiseta de Alianza no la puede defender cualquiera. Hoy, quienes están, espero que puedan hacer lo mejor y lleguen a lo más alto en la Copa.

¿Qué otra buena característica tenía ese Alianza de antaño?

Mira, el ‘Pato’ Quinteros y Juan Jayo, de quienes nunca me olvido, cuando les tocaba entrar en el segundo tiempo, jamás pusieron mala cara, esa que dice: ‘¿Por qué yo no juego?’ o ‘¿por qué no soy titular?’

Era un buen grupo...

Ese tiempo teníamos un plantel muy bueno con jugadores que amaban la camiseta. Por eso a mí me fue fácil incorporarme, sentir la camiseta y amar a Alianza.

¿Tu padre futbolístico fue Gustavo Costas?

Tengo varios. El primero fue ‘Maño’ Ruíz, quien me hizo debutar en la Primera División cuando dirigía al Guaraní. Él me llevó a la selección. Al ‘Tata’ Martino también le considero, porque me llevó a la selección para jugar en las Eliminatorias y en la Copa América. Y Gustavo Costas me dirigió en Guaraní, Olimpia, Cerro Porteño y Alianza Lima. Al único lugar donde no me pudo llevar fue a Arabia. Ahí tenía que llevarme, ja, ja, ja.

Debes de tener varias anécdotas con el profesor. Cuéntanos algunas...

Un día antes del partido con Estudiantes de La Plata me dijo con seriedad: ‘Negro, nuestro planteamiento es así. Y nuestra táctica será así’. Yo me preguntaba: ‘¿por qué me está diciendo esto a mí?’. Luego, cambia la cara de serio y se ríe: ‘mira, vos estuviste en Estudiantes, así que cuidado que le pases toda esta información que te estoy dando’. Tengo otra. Después del partido y de la victoria ante Estudiantes, el profesor me felicitó y aprovechó para decirme que Alejandro Sabella, el director técnico de Estudiantes, le comentó que si seguía jugando así, me quería llevar con ellos...

¿Cómo fue ese vestuario luego de la eliminación ante la ‘U’ de Chile?

Después del partido con la ‘U’ de Chile, él (Gustavo Costas) estuvo como loco en el vestuario, aventaba las botellas, la conservadora que estaba con agua, el talco, estaba más loco que todos nosotros. Era su temperamento. Además, luego de lo que nos pasó, era difícil de poder aceptarlo.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO