Las lágrimas eran claras, no solo reflejaban el dolor que sentía en esos momentos, sino la frustración de tener que dejar el campo de juego por un par de semanas. A mediados de abril, en un partido contra Sport Boys, José Rivera impactó con Flavio Alcedo en una jugada dividida como las que siempre hay en un partido. Sin embargo, esa vez, el ‘Tunche’ tropezó y cayó mal, se terminó luxando el hombro y cortando su mejor racha desde que llegó a Universitario de Deportes.

Corría la media hora de juego cuando el atacante crema apoyó su brazo derecho en el gramado al momento de caer y todo el peso de su cuerpo cayó sobre su extremidad. Una acción que interrumpió el estado de gracia por el que pasaba el tarapotino. El ‘Tunche’ venía ganándose la confianza de Fabián Bustos, quien ya lo había puesto de titular, había sido convocado a la primera lista de Jorge Fossati y llegaba en racha marcando goles importantes, en el Apertura y la Copa Libertadores.

La dura caída del ‘Tunche’ Rivera en el Universitario vs. Sport Boys. (Video: GOLPERU)

Sus lágrimas significaban el tener que parar, romper esa buena racha que arrastraba y estar fuera por un tiempo determinado. La lesión lo marginó por seis partidos (cuatro del torneo local y dos a nivel internacional); sin embargo, ya está listo para volver. Rivera ya se encuentra entrenando con el equipo y todo apunta a que volverá a la cancha ante Botafogo en el trascendental duelo, donde la ‘U’ necesita de la victoria para llegar mejor posicionado a la última fecha y buscar el pase a octavos.

Durante su lapso de ausencia, el ‘Tunche’ se hizo extrañar: el cariño que se había ganado de la hinchada por su forma de juego, su entrega, sus goles, especialmente el doblete ante LDU, se mantienen intactos, sobre todo ante el bajo nivel de sus compañeros en ataque. Alex Valera, Diego Dorregaray y Christofer Olivares no convencen del todo, tal es así que Rivera sigue siendo el máximo goleador crema en esta Libertadores y el atacante con mejor promedio de gol entre los nombrados.

Comparación de Rivera con otros delanteros de la ‘U’

Futbolista Partidos Minutos Goles Asistencias Goles por partido Anota un gol cada José Rivera 12 410′ 5 - 0.41 82′ Alex Valera 14 957′ 5 - 0.35 191′ Diego Dorregaray 19 586′ 4 - 0.21 146′ Christofer Olivares 6 87′ 2 - 0.33 43′

No por nada la hinchada crema ya pedía su vuelta frente a Sporting Cristal, pero Bustos decidió no arriesgarlo y hacer que llegue al 100% para el duelo ante Botafogo. La fórmula le sirvió: si bien los delanteros no están apareciendo, Edison Flores y Andy Polo vienen tapando la carencia del ‘9′. Con la vuelta del’ Tunche’, el equipo toma otro envión anímico para el choque contra el ‘Fogao’.

¿Qué le ofrece el ‘Tunche’ a la ‘U’?

José Rivera no será el atacante más espigado o el más fuerte físicamente, pero le ofrece una virtud que la ‘U’ venía careciendo: movilidad. El ‘Tunche’ le puede dar otro ritmo al ataque, mayor desequilibrio y vértigo, una de sus principales características . Además de la entrega que ya el hincha conoce, no da una pelota por perdida, las corre todas y busca los espacios para ganar en velocidad.

Justamente, una movilidad que a los cremas le vendría bien en estos momentos, Rivera suele abrirse espacios y eso es lo que necesita la ‘U’ para atacar, y así aprovechar al máximo el nivel superlativo de Polo por la banda y la sapiencia dentro del área de Flores. Ya ha quedado demostrado, como contra LDU, que el ‘Tunche’ le da otra revolución al equipo y con los dos mencionados, se podría potenciar aún más.

Eso sí, dependerá de Bustos leer bien el partido y ver si el ‘Tunche’ debe arrancar o entrar en el complemento, aprovechar el desgaste de los defensores de Botafogo y empezar a correr todas las pelotas, presionar la salida y forzar al error. Al recuperarse de una lesión y haberse interrumpido su buen nivel, es probable que le cueste en un inicio la vuelta a Rivera, más en un partido de Libertadores; por ello, la decisión del técnico de ver si lo necesita desde el vamos o como cambio.

El 'Tunche' Rivera le dio el triunfo a Universitario sobre LDU por Copa Libertadores. (Foto: AFP)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO