Su regreso a Alianza Lima fue una incógnita que permaneció por muchos días en la cabeza del hincha. Pero Gonzalo Godoy la resolvió con un “sí” a la administración íntima, que lo buscó para renovar su vínculo por una temporada más. Eso sí, el uruguayo no dudo ni un momento, pese al interés de otros clubes.

“Después de los goles que me tocó hacer, ¿cómo no voy a querer más a Alianza? Mientras uno esté feliz en la cancha, es feliz también en la vida. Por eso también me incliné en venir nuevamente”, dijo Godoy.

Godoy, actualmente, entrena con Alianza Lima en Chincha, pero todavía no firma oficialmente el papel membretado para sellar legalmente su vínculo, debido a un tema de tiempo.

“Llegué para Chincha, y pasé solo por Lima. [La firma] Fue falta de tiempo, sobre todo”, agregó Godoy, que marcó dos goles ante San Martín y le dio el título del Torneo Apertura al cuadro de Pablo Bengoechea.

Por otro lado, el defensa uruguayo aseguró que “no es imposible” ni descabellado pensar en una posible victoria de Alianza Lima ante los poderosos Boca Juniors y Palmeiras en la Copa Libertadores.

