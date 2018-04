Un líder es esa persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Y para que su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes debe reconocer sus capacidades. En el camarín de Alianza Lima , Rinaldo Cruzado tiene esa función. No solo lleva la cinta de capitán para la foto, también para sacar cara por sus compañeros.

En este momento de crisis, y en el que todos critican al equipo, en especial a Gabriel Leyes , él salió al frente: “La gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude, se cura los raspones, le sonríe a la vida y dice ¡Ahí voy de nuevo!”, publicó ‘Ri’ en Twitter y etiquetó a todos sus compañeros. Al toque recibió el ‘like’ de los hinchas.

La entrega de Leyes en Alianza Lima es incuestionable. El ‘9’ charrúa se tira, lucha todas y corre como pocos. Pero también es evidente que, por más válida que sea su intención, no lo hace bien. Falla en los pases, es torpe en los traslados y, sobre todo, no las mete. Como delantero, ese es su principal trabajo.

Pero Cruzado es consciente de que no hay que ‘matar’ a Leyes. “Cuando las cosas no salen, pasa esto: buscan un responsable. Salimos a ganar, pero las cosas no están saliendo. La única manera de salir de esto es trabajando. Todos somos responsables, no solo un jugador”, dijo en referencia a su compañero.

Y el capitán de Alianza Lima sabe que la mejor manera de levantar es con un triunfo hoy ante Rosario. “En casa tenemos que ganar, es momento de sacudirnos. Confió en mis compañeros”, agregó. Leyes iría a la banco, pero podría tener minutos. Y si le toca entrar, qué mejor que recibir el apoyo de los hinchas.



