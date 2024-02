El Torneo Apertura arrancó con todo. Se disputaron dos fechas y solo cuatro equipos lograron sumar la plenitud de puntos en juego. Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sport Huancayo poseen seis unidades cada uno en la Liga 1 Te Apuesto, pero la diferencia de gol los coloca en ese orden. Y de acuerdo al cronograma de la fecha 3, podría haber sorpresas en la parte alta de la tabla de posiciones. Los ‘celestes’ tendrán que subir al Cusco para medirse contra Cienciano; mientras que los ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ se verán las caras nuevamente en el clásico del fútbol peruano. Por eso, es necesario conocer la programación de árbitros de cada partido para esta jornada de fútbol.

Todo empieza este viernes con el UTC vs. César Vallejo, que va desde las 3:00 pm en el estadio Germán Contreras de Cajabamba, y el juez Augusto Menéndez estará al frente de ese duelo. De cara al choque entre Cienciano y Sporting Cristal, pactado para el mismo día a las 7:00 pm en el Garcilaso de la Vega, Kevin Ortega está designado para impartir justicia durante los 90′. Los ‘rimenses’ llegan a este compromiso con la moral al tope y la obligación de sacar los tres puntos para mantenerse como uno de los líderes del Torneo Apertura.

La jornada continúa el sábado con tres partidos más. El primero de ellos es el Melgar vs. Alianza Atlético, que inicia a las 3:00 pm en el Monumental de la UNSA y Michael Espinoza será el encargado de arbitrar ese encuentro. Los ‘rojinegros’ marchan últimos en la tabla sin sumar puntos y necesitan una victoria en casa para devolverle la fe al hincha arequipeño. Por otro lado, casi a la misma hora (3:30 pm), Carlos A. Mannucci y Comerciantes Unidos miden fuerzas en el Mansiche de Trujillo y el juez que estará al frente será Sebastián Lozano.

Y al cierre del día, en el partido más importante de la fecha, Diego Haro está designado para impartir justicia en el duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes (8:00 pm) en el Estadio Nacional. El clásico es el choque más esperado por los amantes del fútbol, puesto que la última que se vieron las caras fue en la final de la Liga 1 del año pasado. Ambos llegan a este compromiso tras ganar sus dos primeros partidos, demostrando por qué son candidatos al título y con el único objetivo de obtener un triunfo que los coloque en lo más alto del Torneo Apertura.

El domingo también habrá tres partidos. Desde las 3:00 pm, Chankas CYC y ADT medirán fuerzas en Andahuaylas y el juez Víctor Cori estará al frente. A las 4:00 pm, el Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso estará bajo el arbitraje de Fernando Legario en el Miguel Grau del Callao. Este duelo junta a dos equipos que no han sumado puntos hasta el momento y necesitan reinventarse para no quedar hundidos en la tabla de posiciones. En tanto, el Sport Huancayo vs. Cusco FC (6:00 pm) cerrará el fin de semana y Joel Alarcón fue designado para arbitrar dicho compromiso.

La tercera fecha cierra el lunes con el Atlético Grau vs. Unión Comercio (2:30 pm) en el calor de Piura. El ‘Patrimonio’ no ha ganado desde que empezó el Torneo Apertura, mientras que el ‘Poderoso’ está en las mismas condiciones y buscará dar el golpe de visita. Ambos equipos no la pasan bien en el campeonato, por lo que jugarán algo más que los tres puntos. El juez Julio Quiroz serán quien imparta justicia en ese cotejo.









¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario?

Sin duda, el duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes atrae la atención de los hinchas. Los ‘blanquiazules’ llegan al clásico con la moral al tope tras sus dos primeros triunfos ante César Vallejo y Alianza Atlético. Además, Alejandro Restrepo recuperó a Adrián Arregui, quien cumplió su de suspensión tras ser expulsado en el duelo contra los ‘poetas’ y quedó habilitado para este sábado. El técnico colombiano aprovecha estos días de entrenamiento para definir a su oncena, pero todo hace indicar que no realizaría muchas variantes.

Por su parte, Universitario de Deportes sufrirá la baja de Rodrigo Ureña, quien vio la tarjeta roja en el partido contra Atlético Grau. Su ausencia le permite a Jorge Murrugarra asomar como titular, mientras que el resto del equipo se mantendría respecto al último partido. De acuerdo a los últimos entrenamientos, el técnico Fabián Bustos continuaría en el mediocampo con Jairo Concha y Christofer Gonzales; mientras que la duda estaría por la banda izquierda. El ecuatoriano Segundo Portocarrero tiene opciones de ser titular en reemplazo de Nelson Cabanillas, aunque la última palabra la posee el entrenador ‘merengue’.





