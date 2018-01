Descentralizado 2018 tendrá 44 fechas ¿FPF igual realizará cambios en el torneo?

Se confirmó que el Descentralizado 2018 no sufrirá modificaciones como se pensó tras la carta enviada por la FPF a la ADFP el pasado lunes 8 de enero. Sin embargo, eso no significa que no se vendrán cambios en el fútbol peruano. Es más, este torneo será el último con el formato de 44 fechas.

El motivo que tuvo la FPF para haber enviado el oficio que movió todo fue el de proteger a los jugadores de la Selección Peruana en el año del Mundial Rusia 2018. Sin embargo su reacción fue tardía. Ya habían compromisos firmados, mucho dinero de por medio y poco tiempo en el calendario que a la postre podría ocasionar una catástrofe en el fútbol peruano.

Cristian Benavente se tiene fe: "Ricardo Gareca sigue todo lo que hago"

Pero la idea sigue en pie y desde ahora, la FPF trabajará en lo que será el Descentralizado 2019, empezando desde ahora. Y el primer paso que dará será tomar el control de la supervisión de los estadios donde se jugará el Descentralizado 2018 así como los horarios de los partidos.

También creará un Comité de Competencias que tendrá como objetivo elaborar el nuevo sistema del torneo peruano, el cual reduciría el número de fechas a jugarse y que serviría para proteger al fútbolista de jugar cada tres días pasando del calor a la altura o viceversa y con viajes largos, según informó el portal Ovación.

Pero eso no es todo. La FPF también manejará, a partir del otro año, la Comisión de Justicia de la ADFP; así como del Órgano de Control y Estados Finacieros del mismo ente. Así mismo, los clubes que terminen contrato con la televisión, no podrán renegociar el mismo de forma autónoma. La FPF será la supervisora hasta que se culminen, año a año, cada uno de los contratos que tengan los clubes (Alianza Lima y Universitario tiene contratos hasta 2022, por ejemplo).

Esos son los cambios que se vienen en el fútbol peruano a partir del 2019. La idea de la FPF es buscar la protección de los futbolistas y lograr una mayor competencia entre los clubes en todas sus categorías. Difícil misión, pero con un solo objetivo: tener presencia en más Mundiales.

► Sport Boys enfrentará al Monarcas Morelia de Raúl Ruidíaz en la Noche Rosada 2018



► Facebook: Pedro Troglio no se salvó de los memes ¡No te los pierdas!



► Descentralizado 2018: ADFP anunció nueva fecha del sorteo del torneo a pesar de carta de FPF



► Fichajes 2018: altas, bajas y rumores del mercado de pases del fútbol peruano

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO