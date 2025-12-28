Sporting Cristal apunta a reinventarse en la temporada 2026, con el afán de retomar el protagonismo que lo caracterizó hace algunos años. Desde tienda celeste ya aseguraron algunos refuerzos para empezar la pretemporada con ellos, teniendo en cuenta que -producto de resultados irregulares en el 2025- no obtuvieron el pase directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. El equipo del Rímac jugará desde la fase 2 de la competencia, por lo que también asoma a asegurar sus nuevas ‘fichas’ lo más pronto posible. Además, bajo el mando de Paulo Autuori, quieren potenciar a los jugadores que dejaron buena impresión en la temporada que culminó.

Cristal fue uno de los primeros equipos en anunciar refuerzos para el 2026. El club hizo oficial el arribo de Gabriel Santana, volante ofensivo brasileño que -a sus 35 años- tendrá su primera travesía en el Perú. La idea es tener más variantes en este sector y sumar a un conductor de juego, algo que caracteriza a los equipos de Paulo Autuori.

Sporting Cristal anunció a Gabriel Santana como nuevo refuerzo en sus redes sociales.

Juan Cruz González fue el segundo anunciado, procedente de Chacarita de Argentina. El lateral de 29 años llegó como jugador libre para ocupar la banda derecha, tras la salida de Jhilmar Lora y Gilmar Paredes. Ya en Lima, pasará los exámenes médicos para incorporarse al club, poniéndose a las órdenes del comando técnico.

Juan Cruz González, el nuevo refuerzo en la defensa de Sporting Cristal. (Sporting Cristal)

Cristiano da Silva también jugará en Sporting Cristal. El lateral izquierdo brasileño llega desde Operario (equipo de la Serie B de Brasil), con el cartel también de haber jugado en Europa por el Sheriff Tiraspol de Moldavia y participar de aquella noche épica ante Real Madrid en Champions League.

El arribo de Da Silva se encargará de ayudar a mejorar una zona muy dañada en los últimos años. Con la salida del argentino Nicolás Pasquini y Gabriel Alfaro, no hay jugadores que ocupen esta posición de manera natural, por lo que apunta a ganarse rápidamente el puesto de titular.

Cristiano da Silva es nuevo refuerzo de Sporting Cristal. (Redes sociales Sporting Cristal)

En cuanto a los que continúan para el 2026, el club confirmó la renovación de Martín Távara, uno de los elementos claves en la volante del 2025, quien marcó cuatro goles en la llave semifinal del play-off por el cupo de Perú 2. Rafael Lutiger es otro de los que se quedará.

Martín Távara continuará en Sporting Cristal la siguiente temporada.

Leandro Sosa también firmó su continuidad por todo el 2026, al igual que Irven Ávila. Ambos estuvieron en duda, pero el club ratificó su confianza. En el caso del ‘Lobo’ todo apunta a la polifuncionalidad en su juego y el caso del ‘Cholito’ porque podría pasar una de sus últimas temporadas como profesional.

Altas, bajas y rumores en Sporting Cristal

ALTAS BAJAS RENOVACIONES RUMORES Gabriel Santana Fernando Pacheco Martín Távara Juan Cruz Nicolás Pasquini Rafael Lutiger Cristiano da Silva Alejandro Duarte Irven Ávila Jhilmar Lora Leandro Sosa Matías Córdova Gilmar Paredes Gabriel Alfaro





¿Cuándo se abre el libro de pases?

El mercado de pases para la temporada 2026 se abrirá oficialmente del 5 de enero al 15 de marzo, periodo en el que los clubes podrán inscribir jugadores para el Torneo Apertura. En el caso del Clausura, la ventana se desarrollará del 1 de julio al 11 de agosto. Es importante considerar que, si un futbolista disputa una fecha oficial con un club durante el Apertura, no podrá jugar por otra institución hasta el inicio del Clausura.

¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?

Por ahora, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta del inicio de la Liga 1 2026. Sin embargo, se sabe que el torneo arrancará en el primer trimestre del año. Como sucede cada temporada, el fixture mantendrá el orden de enfrentamientos del campeonato previo, con la variación de que los equipos que fueron locales en el Apertura 2025 jugarían como visitantes en la nueva edición, y viceversa.

