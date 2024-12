Universitario de Deportes no se detiene. Tras alcanzar el bicampeonato, el equipo ya se enfoca en el 2025, con el objetivo de conquistar el ‘tri’ en la Liga 1 Te Apuesto y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, donde disputará la fase de grupos. Por ello, la directiva crema continúa trabajando intensamente en la búsqueda de refuerzos, con prioridad en la incorporación de un ‘9′ extranjero ( ver aquí ). Además, se concretó un logro clave en las últimas horas: la renovación de Edison Flores. Según información de RPP, la institución merengue llegó a un acuerdo con Atlas de México, dueño del pase del ‘Orejas’. Así, el futbolista de 30 años firmará un contrato de largo plazo para asegurar su permanencia en Ate.

Si bien es cierto que Edison Flores no brilló del todo en la última temporada (en el 2023 fue determinante), para Fabián Bustos, el delantero peruano sigue siendo una pieza fundamental en su esquema táctico. Por esta razón, mantenerlo en el equipo era una prioridad. En este contexto, RPP informó que Universitario logró un acuerdo total con el club mexicano Atlas, propietario del pase de Flores, para adquirir al jugador de forma definitiva.

El ‘Orejas’ continuará siendo parte del plantel crema, con un contrato por los próximos cuatro años. Cabe recordar que, hace unos días, Jean Ferrari, administrador de merengue, confirmó que la ‘U’ estaba negociando con el cuadro azteca. “Ya tenemos conversaciones avanzadas con el Atlas, para poder llegar a un buen entendimiento y contar con ‘Orejas’ por los años que queremos”, mencionó.

Por otro lado, Depor también pudo conocer que ‘Orejas’ no está en los planes de Atlas para la próxima temporada. Este medio conversó con Elías Quijada, periodista y cronista de Atlas en Hi Sports TV, quien confirmó lo siguiente: “Atlas ya no lo quiere, no tiene cabida en el primer equipo. En el club andan muy desesperados buscándole acomodo. En caso no llegue a conseguir equipo, volvería a Atlas pero solo para jugar en la reserva, porque está claro que en el equipo principal no va a jugar”.

A lo largo del año, Edison Flores tuvo regularidad, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. ‘Orejas’ disputó un total de 38 partidos, anotó 10 goles, brindó cinco asistencias y sumó 2 592 minutos en el terreno de juego. Aunque atravesó algunos altibajos, su aporte fue clave para que Universitario lograra conquistar su estrella número 28.

Es importante mencionar que la ‘U’ continúa reforzándose en otras áreas del campo. Por ejemplo, contrató a Jairo Vélez, procedente de César Vallejo; César Inga y Paolo Reyna, quienes llegan desde ADT y Melgar, respectivamente. Pero hay más, ya que incorporaron a un nuevo arquero: Miguel Vargas, exjugador del Deportivo Garcilaso. Los nuevos ‘jales’ ya se encuentran entrenando en Campo Mar, bajo la dirección de Fabián Bustos, con el objetivo de conseguir el tricampeonato y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores 2025.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





