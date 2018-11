San Martín: "El próximo año pelearemos el título con nuestros jóvenes jugadores"

El Descentralizado 2018 todavía no acaba, pero la San Martín ya empezó a jugar el siguiente. No es para menos cuando el objetivo es recuperar el protagonismo de sus mejores años, pero con la misma apuesta por los jóvenes. Depor dialogó con el gerente deportivo del club, Álvaro Barco, para conocer más detalles al respecto.

¿Esta campaña ha sido mejor que la de años anteriores?

​Esta ha sido mejor porque se trata de jugadores más jóvenes. Fue una apuesta bastante audaz. Sentimos la satisfacción de que muchos chicos hayan debutado y rendido. Por eso, lucharemos para que el equipo se mantenga.

¿Veremos a San Martín más protagonista, dispuesto a pelear por el título?

​Sí. Más allá de las contrataciones que podamos hacer, me parece que estos mismos chicos tendrán un mejor rendimiento con la experiencia ganada. Ahí apuntamos. Con el mismo equipo y mismo entrenador pueden ser las claves para realizar un mejor campeonato.

Es probable que muchos de sus futbolistas sean tentados por otros clubes. ¿Cómo harán?

​Hay una gran cantidad de jugadores que tienen contrato vigente. Le prolongamos el vínculo a un grupo. Hay otros que sí acaban y haremos el esfuerzo para que el grupo se mantenga.



Con Carlos Bustos (técnico) ya hablamos. Todavía queda pendiente la parte económica, pero en la parte deportiva sabe perfectamente que nuestra intención es que siga con nosotros.

¿Cuál es el proyecto con Jairo Concha?

​Creemos que tiene proyección de venta. Técnicamente es un jugador diferente. Aunque no hay apuro de venderlo en condiciones desfavorables. Es joven y lo necesitamos el próximo año. Pero si en el interín del Sudamericano Sub 20 aparece una propuesta de algún club importante, no lo dudaremos. Esa es nuestra promesa hacia él.

¿Cuánto es el apoyo de la universidad al club en su presupuesto?

​Este año convertimos al club en autosostenible. La universidad solo nos dio soporte de infraestructura, las canchas y la concentración. Los recursos que hemos encontrado han sido generados por nosotros mismos.

Como la venta de jugadores.

Claro. Este año vendimos a un jugador (Alejandro Duarte a Lobos de México). Eso nos ayudó a cubrir el presupuesto. También tenemos ingresos por los derechos de televisión, por formación de jugadores. Por Christian Cueva, por ejemplo, seguimos recibiendo un monto cada vez lo traspasan.

