Emanuel Herrera: "Un sueño pendiente es jugar en River Plate" 

Emanuel Herrera cuenta las horas para volver a la cancha, luego de la dura lesión que contrajo a inicios de año. De hecho, el goleador del Campeonato 2018 está convencido de ayudar a Sporting Cristal en la recta final del Torneo Clausura. Su ilusión es tan grande como el cariño que le tiene a la institución 'celeste'.



Después de seis meses de haber jugado su último partido oficial, Emanuel Herrera atiende a Depor en La Florida, para contar desde sobre su posible retorno al césped hasta el sueño pendiente que tiene. Eso sí, no descarta jugar por la Selección, a pesar de que su situación es muy complicada (por la edad y la serie de requisitos que debe cumplir para adquirir la nacionalidad peruana).



"Yo no veo la Selección como un sueño pendiente. Por ejemplo, un sueño pendiente, para mí, sería jugar en River Plate o en la Selección Argentina. Eso sería hermoso. Aunque si me dicen para nacionalizarme, obvio que me encantaría", respondió Emanuel Herrera.

"En verdad el apoyo de mi familia, mis amigos y del club ha sido fundamental durante estos 6 meses. Gracias a Dios, ya pasó lo más difícil y ya simplemente espero volver", agregó la 'Maquina'.

