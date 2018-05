Sporting Cristal vs.Sport Huancayo: las cábalas del 'Rojo Matador para la gran final

La 'pelotita siempre estuvo lleno de cábalas. La tienen los más grandes y también los chicos. Y en Sport Huancayo , que están muy cerca de conseguir su primera estrella, si logran vencer a Cristal , hay varias. Los 'Wankas' las pondrán en práctica todas en la gran final de este sábado.



El primero que le da 'like' al azar es Marcelo Grioni. Por órdenes del técnico, el día que el 'Rojo Matador' juega, el almuerzo siempre se repite. ¿Cuál es? Nada más que los tallarines con pollo a la plancha en salsa de mantequilla. Y no solo eso, el mismo día del cotejo, el 'che' nunca almuerza con sus pupilos. Aseguran que se queda en su cuarto e incluso no come.



Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: ¿Quiénes son los más 'bravos' del cuadro rimense tirando penales?



Carlos Neumann también es otro que le es fiel a sus cábalas. Antes de un partido y en el entretiempo,el utilero de Sport Huancayo frota los chimpunes del delantero para que el '9' anote.



El defensa Luis Trujillo por su parte, es el encargado de poner la música en el camerino. ¿Qué escuchan? Siempre pone reguetón de Maluma y timba. Victor Peña junta para la música cinco minutos antes de empezar, y junta al equipo para rezar.



El golero Joel Pinto se persigna durante el partido y luego de agarrarr su primer balón de juego, para 'evitar' que le marquen. ¿Funcionarán sus cábalas el sábado ante los rimenses? Veremos.