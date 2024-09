El pasado 25 de agosto, Jean Franco Ferrari Chiabra cumplió tres años como administrador de Universitario de Deportes. En todo este tiempo, el cuadro crema dio un salto de calidad: pasó de estar una década sin campeonar a ganar títulos como el Clausura 2023, Apertura 2024 y la Liga 1 del año pasado nada menos que en la casa de Alianza Lima. A ello hay que sumarle que volvió a enganchar al club con la hinchada, que semana a semana llena las tribunas del Estadio Monumental. Por eso, no es de extrañar que las redes sociales hayan comenzado a hacer comparaciones entre Ferrari y figuras del fútbol mundial, como Florentino Pérez, presidente del todopoderoso Real Madrid.

Las analogías se han extendido más allá del ámbito deportivo, resaltando la habilidad del dirigente crema para gestionar el club de una manera que ha recordado a muchos la visión y capacidad de Pérez para transformar al conjunto merengue en una potencia. En una entrevista con Entre Ceja y Ceja, programa de YouTube, el administrador abordó estas comparaciones en la actualidad.

“Yo no me comparé. La comparación vino de afuera. Por eso yo fui bien claro en decir que hay personas o hay gente que me mencionan o que me dicen en las redes y me pareció divertido, me pareció gracioso. Pero hay personas que se lo toman a mal. A mí me pareció divertido. Yo no tengo la billetera de Florentino Pérez. O sea, no. Olvídate”, afirmó, aclarando que, aunque los logros de su gestión son evidentes, las circunstancias entre Universitario y el Real Madrid no pueden ser más diferentes.

El administrador crema se mostró consciente de las limitaciones y desafíos del fútbol peruano, y puso énfasis en que la situación económica y estructural del balompié nacional aún está lejos de poder compararse con las ligas europeas. “Es que son realidades distintas, ¿no? Son situaciones completamente diferentes. No podemos. El fútbol peruano en general no puede todavía compararse con ligas de primer mundo, con instituciones de primer mundo”, dijo al respecto.





Real Madrid y los clubes referentes para Jean Ferrari





A pesar de las obvias diferencias, Ferrari no oculta que toma como referencia a grandes clubes y dirigentes del fútbol mundial. El administrador de Universitario de Deportes mencionó a instituciones como Real Madrid, Manchester City y Bayern Munich. Sin ir mucho más lejos, puso al ecuatoriano Independiente del Valle como un modelo de institución en todos los aspectos.

“Yo particularmente sí tengo al Real Madrid como un ejemplo, como puedo tener al Manchester City, como lo puedo tener al Bayern Munich, como lo puedo tener al PSG. O sea, son ejemplos. Como también acá en Sudamérica, tengo claro que River Plate es un ejemplo a seguir, tengo claro que Independiente del Valle acá cerquita es un ejemplo a seguir. O sea, hay instituciones a las cuales uno tiene que siempre mirar”, indicó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?





El cuadro estudiantil se medirá ante Unión Comercio en el Estadio Monumental, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el domingo 22 de septiembre desde las 5:30 de la tarde (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV.

El equipo crema, dirigido por el argentino Fabián Bustos, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para proclamarse campeón nacional sin necesidad de disputar las finales y, así, en su año del centenario, lograr el bicampeonato. Por eso, luego del duelo ante el ‘Poderoso de Alto Mayo’, tendrá que enfrentar a Comerciantes Unidos (V), ADT de Tarma (L), Sporting Cristal (V), Cienciano (L) y Los Chankas (V).

