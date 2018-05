Paolo Guerrero afrontará uno de sus partidos más difíciles de su carrera este jueves cuando se presente a la audiencia del TAS en busca de quedar limpio del caso de dopaje. Ese mismo día acaba los 6 meses de castigo que le redujo el Tribunal de Apelación de la FIFA, con lo que estará habilitado desde el viernes.

Pero no es lo único en que piensa. El delantero de la Selección Peruana , de 34 años, acabará contrato con Flamengo de Brasil en agosto, después del Mundial de Rusia 2018. La renovación todavía no está resuelta debido a que no existe un acuerdo entre las partes.

Sin embargo, existe un club que podría hacerse de los servicios de Paolo Guerrero en caso no prospere el interés del Flamengo. Se trata del Palmeiras de Sao Paulo, según informó el periodista André Hernández de O'Globo a Depor.

"Creo que un equipo que podría tentar fichar a Paolo, porque tiene las condiciones para pagarle lo que pide, es el Palmeiras. Corinthians (su exequipo) lo intentó, pero no tiene la plata para invertir en Guerrero hoy", señaló el periodista.

Hernández detalló que uno de las razones de la traba de las negociaciones entre Paolo Guerrero y el 'Fla' es el pago de los sueldos que no percibió el jugador durante la sanción.

"Son detalles que se conversarán. Flamengo le hará una propuesta. Sino, otros clubes de Brasil lo harán", apuntó el periodista.

