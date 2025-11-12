Pese a los problemas logísticos que se presentaron en la previa, la Selección Peruana ya está lista para cumplir con su primer compromiso en tierras lejanas cuando se enfrenta a Rusia, este miércoles 12 de noviembre, como parte de la Fecha FIFA que servirá como evaluación de las alternativas que tendrá el universo de la ‘Bicolor’ en un nuevo proceso. Pero no estarán solos, pues recibieron una noticia alentadora que podría sumar puntos importantes en la motivación para este duro duelo, por la cantidad de gente que los acompañará en el estadio.

La noticia del gran marco fue confirmada por la Unión de Fútbol de Rusia (UFR), la federación local informó que se han vendido más de 40,000 entradas para el encuentro amistoso, asegurando una atmósfera de partido oficial en el Gazprom Arena de la ciudad de San Petersburgo.

El imponente recinto, con capacidad para 66,000 espectadores, lucirá una gran convocatoria, mayoritariamente de aficionados locales, aunque se espera la presencia de algunos hinchas peruanos. Llegar a este partido no fue una tarea sencilla para el equipo de Manuel Barreto.

La delegación peruana recién aterrizó en la antigua capital zarista en la madrugada del martes, culminando una verdadera odisea logística. El plantel debió recorrer más de 17,000 kilómetros en un trayecto que incluyó escalas en París, Estambul y Ástraján, antes de poder pisar finalmente San Petersburgo para preparar el duelo, con muy poco tiempo de aclimatación.

La selección peruana entrenó a bajas temperaturas en San Petersburgo. Hoy se mide ante Rusia al mediodía. (Foto: FPF)

El rival que encontrará Perú llega, además, en un momento de plena confianza y solidez. La Selección de Rusia atraviesa una espectacular racha de 17 partidos consecutivos sin conocer la derrota. El equipo local ha encontrado un funcionamiento estable y buscará ratificar su buen momento ante un rival sudamericano, en un duelo que para ellos es considerado de alta exigencia.

El envión anímico ruso se vio potenciado en su último amistoso, donde enfrentaron a Bolivia. En ese cotejo, Rusia logró su primera victoria ante equipos sudamericanos en 12 partidos, rompiendo una racha negativa que se extendía por varios años. Esta victoria reciente contra un rival de la CONMEBOL les da un impulso extra de confianza de cara al choque con Perú.

Para la ‘bicolor’, este partido es la primera prueba de un proceso de evaluación profundo. Con Manuel Barreto como técnico interino, el objetivo principal es probar nuevas piezas y ampliar el universo de jugadores. Se esperan varias sorpresas en el esquema titular, dando oportunidad a futbolistas que destacaron en la Liga 1 2025 y algunos que sorprenden por su presencia.

Inevitablemente, el ambiente en San Petersburgo traerá a la memoria la histórica participación peruana en el Mundial 2018. Aunque el contexto es diferente y el equipo está en plena transición, el hecho de jugar nuevamente en Rusia, y con un estadio casi lleno, revivirá la nostalgia de aquella Copa del Mundo. Para los nuevos convocados, será su primera experiencia en un escenario de primer nivel.

SOCHI, RUSSIA - JUNE 26: Paolo Guerrero of Peru celebrates after scoring his team's second goal during the 2018 FIFA World Cup Russia group C match between Australia and Peru at Fisht Stadium on June 26, 2018 in Sochi, Russia. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Perú vs. Rusia: horarios del partido

El encuentro entre Perú vs. Rusia está pactado para este miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a la 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

Perú vs. Rusia: canales de TV

El partido entre Perú vs. Rusia se disputará en el Gazprom Arena, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes para la señal cerrada, disponible en los canales 003 y 704 HD del servicio de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta se verá a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

