En vivo ahora, Perú vs. Uruguay vía Movistar Deportes: canales TV por país y cómo ver online el partido

Perú vs. Uruguay en vivo | Amistoso FIFA | Perú y Uruguay se enfrentan en el Centenario de Montevideo por el partido amistoso internacional FIFA desde las 18:00 horas. El partido será transmitido en nuestro país vía Movistar Deportes (canal 003 y 703 HD) y Movistar Play. Por otro lado, en el país charrúa se podrá ver vía VTV Uruguay desde as 20:00 horas.

Depor seguirá el minuto a minuto del compromiso entrePerú vs.Uruguay desde suweb, y te dará a conocer la mejor información del amistoso FIFA con las estadísticas de ambas selecciones, alineaciones, goles, polémicas y más detalles que necesitas saber para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Aunque aúno hay formaciones confirmadas, tal parece que Uruguay va con Muslera, Cáceres, Giménez, Godín, Viña, Valverde, Vecino, Betancur, B. Rodríguez, J. Rodríguez y Maximiliano Gómez. Por su parte, Perú va con Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Ballón, Gonzáles, Costa, Carrillo y Guerrero.

▷ VER FÚTBOL EN VIVO: guía completa, horarios y cómo seguir en directo todos los partidos de la semana



▷ La sacó barata: Paolo Guerrero fue castigado con dos partidos por insultar al árbitro Flávio Oliveira



▷ En vivo, Amistosos Internacionales 2019: día, horarios y canales para ver todos los partidos de la semana

Aquí el reporte sobre el inconveniente que sufrió Perú a poco del amistoso ante Uruguay. (Video: América TV)

Uruguay sufrirá dos bajas de peso. El atacante del Barcelona, Luis Suárez , no estará en el duelo con Perú por tratamiento médico, y tampoco su par del París Saint-Germain, Edinson Cavani , porque se encuentra recuperando de una lesión de cadera.

En esta ocasión, los dirigidos por Ricardo Gareca y por el 'Maestro' Óscar Washington Tabárez buscarán seguir perfeccionando su juego con vistas a un 2020 en el que arrancarán las Eliminatorias a Qatar 2022 y en el que se disputará una nueva edición de la Copa América.

Pensando en el amistoso por fecha FIFA , Uruguay entrenó esta semana en el Complejo Celeste, en las afueras de Montevideo, con 20 jugadores, entre los que no estuvieron, como dijimos líneas arriba, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Pero Tabárez contó con otras de sus figuras como el capitán Diego Godín, los volantes Federico Valverde, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur, y el delantero Maximiliano Gómez.

En principio, tanto Godín como Gómez serán de la partida en un equipo que tiene sus mayores dudas en el centro del campo de juego. Dependiendo del sistema por el que se incline el "Maestro", Bentancur, Valverde y Torreira podrían compartir la marca o uno de ellos podría salir para que los otros dos formen una línea de cuatro volantes con dos futbolistas que suban por las bandas.

▷ El inconveniente de último momento que sufrió Perú en Montevideo a poco del amistoso [VIDEO]



▷ Con el Joker como protagonista: los memes ya calientan el amistoso entre Perú y Uruguay



▷ Perú perdió con Colombia y los memes agarraron de punto a la Sub 23 de 'Ñol' Solano

Edison Cavani y Luis Suárez serán los grandes ausentes para el Perú vs. Uruguay en el amistoso FIFA que se juega en el Centenario de Montevideo. Edison Cavani y Luis Suárez serán los grandes ausentes para el Perú vs. Uruguay en el amistoso FIFA que se juega en el Centenario de Montevideo. AFP

Para Tabárez, la ausencia de los dos delanteros más importantes en un amistoso no será un problema, sino una oportunidad de probar recambios.

"Ojalá que Cavani y Suárez estén (siempre) a disposición", dijo el DT. Pero "es un partido de preparación. Vamos a ver las cosas que queremos ver nosotros contra un rival calificado".

"Con los jugadores que tenemos en este momento, vamos a encarar el desafío que nos puede presentar Perú , que considero que es importante para ver mas cosas nuevas" , insistió, y reiteró su postura de "tener el mayor número de opciones posibles para cada puesto".

Por otro lado, la selección peruana entrenó en Montevideo con 23 futbolistas, entre los que está el artillero y capitán, Paolo Guerrero , quien comandará el ataque del 'equipo de todos'.

Además, el once titular tendría a Carlos Ascues en lugar de Yosimar Yotún, quien se lesionó y no pudo ser parte de la convocatoria, y de Gabriel Costa, el volante uruguayo nacionalizado peruano.



En esta fecha FIFA , Uruguay y Perú se enfrentarán en dos encuentros amistosos. El primero de estos se desarrollará hoy en el Estadio Centenario de Montevideo, mientras que el segundo se disputará cuatro días más tarde en el Estadio Nacional de Lima.

▷ ¡Ganó Venezuela! La eufórica celebración de Dudamel por el doblete de Rondón a Venezuela [VIDEO]



▷ Mourinho espera al Real Madrid: los grandes técnicos en el mundo que se encuentran sin equipo [FOTOS]



▷ Con un peruano en la lista: Ansu Fati y los 60 mejores jóvenes talentos del fútbol, según The Guardian

Pedro Gallese fue la gran figura tras atajar el penal de Luis Suárez en los cuartos de final de la Copa América 2019. Pedro Gallese fue la gran figura tras atajar el penal de Luis Suárez en los cuartos de final de la Copa América 2019. AFP

Alineaciones posibles del Perú vs. Uruguay en Montevideo

Perú : Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Gabriel Costa, Renato Tapia, Carlos Ascues, Christopher Gonzáles; Edison Flores y Paolo Guerrero. Entrenador: Ricardo Gareca.



Uruguay : Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Naithan Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez; Jonathan Rodríguez y Maximiliano Gómez.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

PALABRAS DE RICARDO GARECA EN CONFERENCIA DE PRENSA

Ricardo Gareca dio conferencia de prensa y confía en un buen juego ante Uruguay por el amistoso FIFA en Montevideo. Ricardo Gareca dio conferencia de prensa y confía en un buen juego ante Uruguay por el amistoso FIFA en Montevideo. AFP

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca , aseguró este jueves durante una conferencia de prensa que Uruguay es un equipo que siempre goza de su respeto y destacó las virtudes de los dirigidos por Óscar Washington Tabárez.



"Uruguay siempre es una selección que goza del respeto nuestro, muchísimo y en todo aspecto, porque sabemos de las virtudes del fútbol uruguayo y las virtudes del jugador uruguayo" , resaltó el 'Tigre'.

Además, apuntó que la Celeste tiene un entrenador que por su capacidad y por el tiempo que lleva en su cargo, hace que su equipo se conozca "de memoria". No obstante, Gareca puntualizó que Perú también se conoce por el proceso que vienen llevando y, por esto, cree que este viernes podrá verse "un buen partido".

▷ Se lo 'Haland' para el 2020: Real Madrid ya sabe cuánto pagará por el joven goleador de moda en Europa



▷ Más problemas en el Real Madrid: el enfado de Florentino con Zidane que puede acabar en una destitución

Sobre su equipo, el argentino remarcó que aún no tiene confirmado el once inicial, porque hay jugadores a los que habrá que esperarlos hasta último momento.

De acuerdo con esto, explicó que el centrocampista Edison Flores presentó "algún inconveniente" y van a aguardar por su evolución, porque aún queda otro encuentro por disputar en la fecha FIFA.

Asimismo, el director técnico dedicó palabras al también volante Gabriel Costa y al capitán, Paolo Guerrero. Sobre el primero, quien jugará ante la selección del país donde nació, dijo que "está muy metido". "A lo mejor en el partido, si le toca jugar, puede tener sensaciones, pero lo vemos muy metido y está muy comprometido con Perú. Él está muy convencido del paso que dio de nacionalizarse y eso lo llevó a ser convocado".

PAOLO GUERRERO Y LOS 100 PARTIDOS CON LA SELECCIÓN PERUANA

Paolo Guerrero vuelve a la selección peruana. El delantero será titular ante Uruguay en Montevideo. Paolo Guerrero vuelve a la selección peruana. El delantero será titular ante Uruguay en Montevideo. AFP

Respecto de Paolo Guerrero , quien ante Uruguay cumplirá 100 partidos jugando para la Blanquirroja, Gareca señaló que "está muy bien" y que llegó "con muchas ganas".



Caso aparte es el de Paolo Guerrero con el Interacional. Luego de conocerse la sanción de dos partidos impuesta por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil (STJD) contra el delantero peruano, su regreso a las canchas se dará mucho antes de lo pensado. Una buena noticia para el 'Colorado', que se encuentra en la pelea por un cupo a la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores.

Como se recordará, el experimentado atacante del Internacional de Porto Alegre perdió los papeles el pasado 25 de setiembre tras sufrir un corte en la ceja. Reclamó airadamente y terminó viendo la tarjeta roja en el duelo contra Flamengo. La decisión del árbitro enfureció más al exdelantero del Bayern Munich, quien insultó al juez del partido y protagonizó gestos obscenos.

"Expulsado por ofender al cuarto árbitro, Grazianni Maciel Rocha, con su dedo medio y diciendo las siguientes palabras: 'Fuck you, fuck you, fuck you (jódete, jódete, jódete)'. Tras esto, se dirige hacia mí, golpeando el aire, pateando el piso y pronunciando las siguientes palabras: 'Fuck you, fuck you, fuck you', necesitando que sus compañeros de equipo lo sujeten para dejar el campo de juego", dice el texto respecto a Paolo Guerrero.

URUGUAY BUSCA “EL EQUIPO” PARA DEBUTAR EN LAS ELIMINATORIAS

Uruguay sufrió mucho ante la eliminación de los cuartos de final de la Copa América. Luis Suárez erró el primer penal tras gran atajada de Pedro Gallese. Uruguay sufrió mucho ante la eliminación de los cuartos de final de la Copa América. Luis Suárez erró el primer penal tras gran atajada de Pedro Gallese. AFP

Uruguay se enfrentará con Perú en Montevideo y en Lima con la mira puesta en "encontrar el equipo" y mejorar el rendimiento con vistas a las Eliminatorias a Qatar 2022, señalaron este miércoles los futbolistas Fernando Muslera y José María Giménez en conferencia de prensa.

En este sentido, el zaguero del Atlético de Madrid y de la selección uruguaya dijo que "son partidos que sirven para creer", encontrarse como equipo y seguir conociendo a los compañeros que llegan nuevos.

"Son partidos en los que nos tenemos que encontrar con nuestra identidad para mecanizar lo que se viene", subrayó.



Además, Giménez consideró que no es simplemente una preparación para los 90 minutos en los que deben demostrarle al entrenador, Óscar Washington Tabárez, sino que también es un trabajo conjunto como grupo "con todo lo que conlleva una convocatoria a la selección".

En tanto, Muslera reconoció que enfrentarán "a un gran rival" y que pasa por un gran momento, por lo que será "un partido muy lindo".Perú y Uruguay se midieron por última vez en los cuartos de final de la Copa América de Brasil y culminó con victoria para los andinos tras la tanda de penaltis.



"Son momentos diferentes. Lo que se vive en un torneo corto como la Copa América quedó atrás, no se puede hacer nada al respecto. Hoy en día nos estamos preparando para otra cosa con la cabeza enfocada en eso" , explicó el portero del Galatasaray.

Por otra parte, Giménez habló de la estrella de Perú , Paolo Guerrero , y lo felicitó porque este viernes ante Uruguay cumplirá su partido número 100 defendiendo a la selección blanquirroja.



"Es un jugador que todos lo vimos, lo conocemos, le ha dado, le dio y le sigue dando muchísimo a la selección de Perú y la verdad que es un ejemplo, es un jugador que no baja los brazos, en todo momento está luchando, todo momento está en el partido, tiene muchísimas condiciones físicas, mucha calidad. Es un jugador admirable" , destacó.



HORARIOS POR PAÍS PARA VER EL PERÚ VS. URUGUAY

Perú : 6 p.m.

España: 1 a.m. (de sábado)

México: 6 p.m. Ciudad de México

Estados Unidos: 7 p.m. Wahington D.C.

Argentina: 8 p.m.

Brasil: 8 p.m. Brasilia

Colombia: 6 p.m.

Chile: 8 p.m Santiago

Ecuador: 6 p.m. Quito

Uruguay : 8 p.m.

Paraguay: 8 p.m.

Bolivia: 7 p.m.

Venezuela: 7 p.m.



ÚLTIMOS PARTIDOS DE URUGUAY

07/06/19 | Uruguay 3-0 Panamá | Amistoso

16/06/19 | Uruguay 4-0 Ecuador | Copa América

20/06/19 | Uruguay 2-2 Japón| Copa América

24/06/19 | Chile 0-1 Uruguay | Copa América

29/06/19 | Uruguay 0-0(4-5) Perú | Copa América

06/09/19 | Costa Rica 1-2 Uruguay | Amistoso

10/09/19 | Estados Unidos 1-1 Uruguay | Amistoso



ÚLTIMOS PARTIDOS DE PERÚ

22/06/19 | Perú 0-5 Brasil | Copa América

29/06/19 | Uruguay 0-0 (4-5) Perú | Copa América

03/07/19 | Chile 0-3 Perú | Copa América

07/07/19 | Brasil 3-1 Perú | Copa América

05/09/19 | Perú 0-1 Ecuador | Amistoso

10/09/19 | Brasil 0-1 Perú | Amistoso



CONOCE EL CENTERNARIO DE MONTEVIDEO POR GOOGLE MAPS

PERÚ VS. URUGUAY, HISTORIAL ENTRE AMBAS SELECCIONES

Esta noche, Perú vs. Uruguay juegan su sexagésimo sexto encuentro en el Centenario de Montevideo. El primero de todos se jugó el 1° de noviembre de 1927, por Copa América, con goleada charrúa por 4 a 0.



Los números no están a favor de la selección peruana, ya que Uruguay es quien lleva la delantera en el duelo, con 36 partidos ganados, mientras que, Perú ganó 15. Los 14 restantes terminaron en empate. Además, La Celeste convirtió más goles, un total de 107 tantos, por su parte, los peruanos convirtieron 58.



En condición de loca, Uruguay domina las estadísticas con 15 partidos ganados, mientras que, Perú obtuvo la victoria en ocho oportunidades en Lima. Otro dato resaltante es que los charrúas también llevan la delantera tras ganar más encuentros de visitantes, con 15 triunfos en Lima, mientras Perú solo en dos ocasiones.



Uno de los partidos imborrables para ambas selecciones es la goleada por 6-0 en el Estadio Centenario, que se dio el 17 de junio de 2008 con tres goles de Diego Forlán, doblete de Carlos Bueno y uno del ‘Loco’ Abreu’.



El partido amistoso por fecha FIFA entre Perú y Uruguay se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo. Este escenario deportivo puede albergar 76,609 espectadores.

Te puede interesar