Como parte de la preparación para la Copa América 2024, la Selección Peruana disputó un partido amistoso ante Paraguay en el Estadio Monumental de Ate, sin embargo, el rendimiento del equipo dejó muchas dudas entre los aficionados. La ‘Bicolor’ no realizó ningún remate bajo al arco ante los guaraníes, evidenciando graves problemas para generar situaciones claras en ataque desde el mediocamppo. Ahora, Jorge Fossati tendrá un nuevo amistoso frente a El Salvador, donde deberá que hacer varios ajustes para llegar de la mejor manera al debut con la selección de Chile de Ricardo Gareca en el certamen continental.

Bajo ese contexto, es preciso conocer una visión más a fondo sobre el presente de la Selección Peruana en este nuevo proceso con Jorge Fossati. Para ello, Depor conversó con cinco técnicos nacionales: Orlando Lavalle, César ‘Chalaca’ Gonzales, Carlos Silvestri, Roberto Arrelucea y Paul Cominges, quienes brindaron un panorama completo de la ‘Blanquirroja’, que se prepara para participar en una nueva edición del torneo más importante de selecciones en la Conmebol, que se disputará desde el 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos.





Falencias en la volante y defensa sólida

El extécnico de la Universidad San Martín, Orlando Lavalle, compartió sus sensaciones sobre el empate sin goles de la Selección Peruana. “Nuestra realidad no es tan promisoria como pensábamos. Es un equipo que se está encontrando y que tiene que realizar una mejoría en algunas partes del campo. Esperemos que este último partido ya se tenga una idea más concatenada de lo que se quiere”.

Sobre las dudas que dejó el equipo de Jorge Fossati, el entrenador señaló que “hemos visto falencias en el mediocampo. Es cierto que tenemos llegadas por fuera, pero son por un pase largo y no por el juego asociativo. Perú necesita más trabajo para generar pases entre líneas, que los desplazamientos de los extremos sean más profundos y que el ‘9′ no se vaya mucho a los costados, porque por momentos no nombraban a Lapadula por 8 o 9 minutos”.

Sin embargo, el DT detacó que la retaguardia de la ‘Bicolor’ tuvo un buen accionar ante los guaraníes. “No hay que ser muy triunfalistas, pero se vio una solidez defensiva con el buen momento de Carlos Zambrano. Además, Callens viene haciendo buenos partidos con la seleccion y con un ritmo importante. Lo de López fue muy bueno también. Defensivamente estamos logrando una solidez y eso fue lo mejor del partido. Lo demás fue intención y ganas”, señaló al respecto.

Orlando Lavalle dirigió equipos en Liga 1 y Liga 2.





Dardo contra Fossati

Por otro lado, César ‘Chalaca’ Gonzales fue más punzante con el trabajo que viene realizando Jorge Fossati en la ‘Bicolor’. “No vi nada. No hubo una mejoría de algo. Vi el mismo Perú de toda la vida, con cero remates al arco. A pesar de que pueden haber faltado algunos jugadores, no nos va a alcanzar con eso. Además, por lo que se ve en la parte externa, no estamos trabajando en serio. Yo estoy viendo un futuro no muy halagador para la seleccion peruana”, aseguró.

El extécnico de Sport Boys y la Selección Peruana Sub-20 considera que el uruguayo debió aprovechar estos partidos en encontrar nuevas piezas para su equipo: “Si tu vas a la Copa América y quieres llevar jugadores para probar y moverlos, ya comienza a presentarlos. Seguimos con (Gianluca) Lapadula, Paolo (Guerrero) y (Carlos) Zambrano, que merecen el mayor de los respetos, pero tenemos que tomar una determinación y para eso está Juan Carlos Oblitas. Estamos peor cada día”, comentó.

“Yo soy un defensor del fútbol de menores de Perú. ¿Qué cosa están buscando con estos jugadores reciclados? Tenemos que ver la Copa América para jugadores jóvenes entre 20 a 25 años para prepararlos para las Eliminatorias”, agregó.

César 'Chalaca' Gonzales ya no dirige en fútbol profesional y actualmente está enfocado en el tema de menores. (Foto: GEC)





Aún falta por mejorar

Carlos Silvestri, actual técnico de Comerciantes Unidos, dio su punto de vista sobre el duelo frente a los guaraníes. “Fue un partido, como todos cuando compiten a nivel sudamericano, muy parejo. Me gustó Perú, estuvo ordenado, sobre todo en la parte defensiva. El equipo pudo sostener bien los ataques de Paraguay. La propuesta estuvo interesante, trató de meter volumen de jugadores, por fuera y por dentro, pero Paraguay estuvo bien parado defensivamente y nos pudo contrarrestrar los buenos intentos que tuvimos”, contó.

El exentrenador de Universitario de Deportes tiene claro que el equipo aún está en proceso de adaptarse al estilo de Fossati. “Para tener un mejor rendimiento, siempre se habla de continuidad y de conocerse más entre los jugadores. La convivencia y los partidos que vienen le darán a Perú mayores automatismos, va a ganar más en confianza y seguridad. Hay que entender que estamos en un proceso de recambio natural, que pasa por el tema de los años, con muchos jugadores de experiencia que se mantienen del proceso anterior. Todo es toma un tiempo para poder cohesionar de una manera más optima”, afirmó al respecto.

Sobre los problemas de definición y los cero remates que tuvo la ‘Bicolor’ ante Paraguay dijo que: “debe ser una tema a trabajar y a buscar mejorar para crear más oportunidades. Tiene que haber buenos desmarques en los últimos 30 metros del ataque. Es bueno que ellos hagan hinchapié en eso y trabajar para poder encontrar muchos más remates que puedan traducir en goles”, comentó.

Carlos Silvestri es el entrenador de Comerciantes Unidos. (Foto: Agencias)





Fossati necesita plasmar su idea

Por su parte, Roberto Arrelucea indicó que “el trabajo del profesor Fossati se va a ver ahora en la Copa América. Vamos a ver qué es lo que quiere plantear y cómo quiere que juege Perú. Todo sabemos que en Universitario jugó 3-5-2, pero en la selección es distinto por la capacidad de los rivales que nos va a tocar”, aseveró el extécnico de César Vallejo, Carlos A. Mannucci, Alianza Atlético, entre otros.

“Primero tiene que plasmar la idea, según eso tiene que buscar las herramientas necesarias. A lo que mayormente me enfoco es la poca aparición de nuevos recambios para el fútbol peruano y ahí está uno de los grandes debacles que tenemos nosotros a nivel de selección. Es lo que me deja preocupado porque lo vi mucho mejor a Paraguay que a Perú”, añadió.

Sin embargo, el popular ‘Maharajá' aseguró que no tiene muchas expectativas con la participación de la ‘Bicolor’ en el torneo continentanl: “Se nota que hay una mayor relación entre jugadores y comando técnico, pero eso no basta. Los técnicos vivimos por resultados y Jorge Fossati lo tiene complicado porque no nos olvidemos que Perú ha quedado en el podio de las últimas Copas América. Así como veo a la selección, es muy poco probable que vuelva a repetir esa misma actuación”, finalizó.

Roberto Arrelucea fue campeón de la Copa Perú 2023 con ADA Jaén.





Un equipo en proceso de formación

Por último, Paul Cominges habló sobre cómo ve el trabajo de Fossati con la ‘Sele’. “Yo creo que Perú es un equipo que recién está aprendiendo una idea nueva con un técnico nuevo y es porque que todavía en proceso de ir formando y consolidando esa idea. Diría que es por eso que el equipo no funciona del todo bien”, comentó el técnico de Alianza Universidad en la Liga 2.

El exfutbolista de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal también dio su opinión sobre el partido frente a Paraguay.“Creo que el juego no se puede dividir en ataque y en defensa, o en aciertos o desaciertos. Se juega bien o se jugan mal, y Perú no jugó bien”, agregó el entrenador, haciendo énfasis en que “hay que apuntar que el equipo juegue mejor para ganar, más allá del sistema que se utiliza”.

Finalmente, dio su punto de vista sobre la poca claridad en ataque de la ‘Bicolor’ ante Paraguay, algo que también se le criticaba a Juan Reynoso cuando estaba al frente del equipo. “Me parece que no he visto el mismo trato el uno y al otro, eso no me parece tan justo. En época del Juan, las críticas eran mucho más despiadadas”, comentó. Perú continúa preparándose, este lunes entrenan en La Videna.

Paul Cominges dirige actualmente a Alianza Universidad de Huánuco de la Liga 2 de Perú. (Depor)





