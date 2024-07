El pasado sábado, la Selección Peruana fue derrotada 2-0 por Argentina, cerrando así su participación en la Copa América 2024 en la fase de grupos, algo que no ocurría desde 1995. Tras esta situación, el cuadro de Jorge Fossati ha sido fuertemente criticado no solo por el escaso punto obtenido en su zona, donde compitieron contra Chile, Canadá y Argentina, sino también por la evidente falta de gol, habiendo marcado solo una vez en los últimos diez partidos oficiales. En este contexto, dos elementos ofensivos de la Blanquirroja, Christian Cueva y André Carrillo, fueron vistos en una discoteca tras la eliminación del combinado patrio del torneo continental. Al respecto, Paolo Guerrero dio sus declaraciones sobre el tema.

El ‘Depredador’, entrevistado este miércoles 3 de julio por Futbol Como Cancha de RPP, fue consultado sobre el accionar de Cueva y Carrillo. Comentó que no ha visto las imágenes involucrando a los dos jugadores, pero añadió que, si alguna vez los hinchas necesitan criticarlo a él, tienen todo el derecho de hacerlo, ya que es el capitán.

“Yo no he visto, no tengo la menor idea de lo que está pasando. Te mentiría. He escuchado comentarios, pero no tengo la menor idea de lo que está pasando. Si en algún momento me tiene que criticar, háganlo a mi, soy el capitán de la selección. Voy a respetar todos los comentarios. El hincha tiene toda la potestad para hacerlo. Lo que pasa después del fútbol no te puedo hablar. No puedo dar un comentario al respecto”, señaló Guerrero.

En esa línea, el jugador de César Vallejo mencionó que no ha discutido el tema con Cueva y enfatizó que no puede opinar sobre algo que no ha observado. Posteriormente, manifestó que, tras el cotejo contra la Albiceleste, percibió un ambiente de pesar en el vestuario y sintió la frustración de sus compañeros, por lo que trató de brindarles su apoyo.

“Había mucha frustración después del partido contra Argentina, los vi decaídos. Uno como capitán, tengo que decirle que no agachen la cabeza, seguir con la frente en alto. No funciono, trate de levantar a mis compañeros, pero vi mucha tristeza en el camarín”, agregó el experimentado deportista.

Ampliaremos en breve...