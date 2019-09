Daniela Ospina: así celebró sus 27 años en un cumpleaños muy personal con su familia

Daniela Ospina ha sido una de las modelos y empresarias más seguidas en los últimos años. Si bien ella siempre es relacionada con James Rodríguez, su ex-pareja y padre de su hija, esto no le ha impedido seguir en su camino profesional para darle todo a su familia.

En esta ocasión sucedió lo contrario, ya que Ospina ha cumplido 27 años de edad y fue su familia quien organizó una fiesta bastante personal para pasar un tiempo junto a ella, que gracias a sus responsabilidades como modelo no ha pasado mucho al lado de sus seres queridos.

En las fotos se puede ver como ella disfruta de su cumpleaños acompañado de su familia, su hija, su actual novio Harold Jiménez y su madre. Además de eso, ella compartió un tierno mensaje junto a las imágenes que publicó.

"Hoy comienza un nuevo ciclo y no tengo palabras para agradecer por un año más de vida y por esta vuelta al sol con tantas experiencias que me han hecho crecer y vivir... A Dios Gracias por bendecirme siempre, por ponerme a prueba, por darme tanto en lo personal y profesional, a mi familia por hacer de este día algo tan especial, por ser mi apoyo y mi fortaleza siempre, a mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos que desde la distancia siempre me sorprenden, y me envían su amor incondicional, a mis amigos por vivir siempre conmigo mil y un aventuras y por supuesto a todos ustedes que siempre están conectados con la mejor energía en cada uno de mis días, por creer en mi, convertirse en compañía y en inspiración para cada día ser mejor persona. ¡Gracias siempre!"



Junto con estos mensajes de agradecimiento, también recordó a su padre en sus historias de Instagram. El patriarca de la familia Ospina falleció hace algunos meses, pero siempre está presente en los corazones de tus más cercanos parientes.