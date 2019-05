“Game of Thrones”: el Rey de la noche contó lo difícil que fue grabar la escena de su lucha con Arya Stark

La serie “Game of Thrones” viene emitiéndose en las pantallas de HBO con gran éxito y su último capítulo será uno de los más recordados de la saga, ya que muestra la esperada batalla frente a los caminantes blancos. Los siguientes párrafos contienen spoilers.

Una de las escenas más épicas de este capítulo, sin duda, fue el enfrentamiento entre el Rey de la noche y Arya Stark, personaje interpretado por Maisie Williams y quien se encargó de matar al líder del ejército de los muertos.

Esto sucedió luego que el imponente Rey de la noche intentara matar a Bran Stark. Arya saltó desde atrás y aunque este la pudo detener por el cuello, ella logra matarlo con su daga, terminando con su ejército de caminantes blancos.

Ahora, el actor detrás del Rey de la noche, Vladimir Furdik, reveló cómo fue el rodaje de esa escena y dijo que “fue muy difícil” ya que las condiciones climáticas no les permitían grabar tranquilos.

"Cada vez que me mataban... se me va a quedar para siempre en la memoria, ¿sabes? Fue un día de rodaje muy difícil. No fue nada sencillo ni para mí ni para Arya para que fuera convincente", contó el actor en entrevista con The New York Times.

"Ella traía los cables en un arnés y tuvo que hacer el salto muchísimas veces. Estaba cansada. Y cuando yo volteo tenía que agarrarla justo... fue difícil porque tenía que ser cuando seguía a medio salto… No solo porque lo hicimos tantas veces, sino porque había un sentimiento en el set, en cuanto gritaban '¡acción!' y la agarraba y nos veíamos. Era muy fuerte, no puedo explicarte cuánto", agregó.

Asimismo, Furdik también se refirió al momento previo a esa escena, cuando el Rey de la noche y Bran Stark se encuentran cara a cara y se quedan mirando el uno al otro.

"Ahí eso fue otra cosa porque Isaac y yo somos buenos amigos. Estuvimos bromeando varias veces. Recuerdo que algunas veces en las que gritaban '¡acción!', él me volteaba a ver y estaba sonriendo ¡con los ojos! E intentaba no reírme, me decía a mí mismo 'no sonrías, no sonrías'. Le tuve que decir a Isaac: '¡Por favor, no sonrías porque entonces yo voy a sonreír!', lo que arruinaría la toma. Entonces, ¡nos preocupaba reírnos!", manifestó.

Cabe señalar que este domingo 5 de mayo se transmitirá el cuarto capítulo de la octava y última temporada de "Game of Thrones". De acuerdo a las fotografías de adelanto difundidas por HBO, en el episodio se podrán ver las consecuencias que tuvo la Batalla de Winterfell, además de traer de regreso a escena a Cersei Lannister (Lena Headey).