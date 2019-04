Game of Thrones 2019 EN VIVO: Las últimas noticias EN DIRECTO del estreno de la temporada 8 de GOT

'Winter is Coming'. Ya no falta nada para conocer el desenlace de Juego de Tronos. Basada en las novelas de 'A Song of Ice and Fire' (Canción de hielo y fuego), del escritor estadounidense George R. R. Martin, y creada por David Benioff y D. B. Weiss para la cadena HBO, GOT estrenará su octava y última temporada este domingo 14 de abril a las 20:00 horas (a nivel mundial) en un evento que fácilmente se convertirá en el más grande en la historia de la televisión. Sigue con Depor.com todas las incidencias y últimas noticias de sobre el estreno de la octava temporada de Game of Thrones 2019.

▷ Game of Thrones: ¿cómo y dónde ver la temporada final de Juego de Tronos, estreno 2019, octava temporada GOT



• Game of Thrones , la serie más esperada de 2019 ya tiene fecha de estreno. A pocos días del estreno sigue a depor.com para conocer todos los detalles, reseñas, datos, curiosidades y más sobre Juego de Tronos.



La octava temporada de Game of Thrones tendrá seis episodios

▷ Game of Thrones: la verdadera historia detrás de la sangrienta "Boda Roja"



• Game of Thrones: la verdadera historia de la Boda Roja | Después de la muerte de Catelyn Stark, su cuerpo fue arrojado al río y, tres días después revivió como "Lady Stoneheart"



En la "Boda Roja" murió Robb Stark, su esposa Talisa que estaba embarazada, Lady Catelyn, y la mayoría de los hombres del Stark.

▷ "Game of Thrones": ¿Tyrion Lannister se convertirá en el gran traidor de la serie?



• El inteligente y perspicaz Tyrion Lannister cumplirá un rol fundamental en la última temporada de "Game of Thrones".



Tyrion Lannister tendrá un rol fundamental en el último episodio de la serie.

▷ Game of Thrones 8x01 EN VIVO ONLINE ESTRENO: ¿dónde y a qué hora ver el episodio 1 de la temporada 8?



• En la temporada final de Game of Thrones se mostrará la lucha de Daenerys Targaryen y Jon Snow contra el Rey de la Noche y los White walkers.



Cuando Daenerys ordena a su dragón que se rebele con la palabra "Dracarys".

▷ ¿En qué capítulo de la octava temporada de “Game of Thrones” Jon Snow se entera de su verdadero origen?



• La exitosa producción se estrenará este domingo 14 de abril por la señal de HBO. (¡CUIDADO! Esta nota contiene spoilers)



Jon Snow se encontrar en una encrucijada en la nueva temporad a de la serie.

▷ Estos son los diez momentos más impactantes de "Game of Thrones" | FOTOS Y VIDEOS



• A continuación, algunas de las escenas que quedaron grabadas en la mente de los fanáticos de la exitosa producción de HBO. (ADVERTENCIA: Esta nota contiene gran cantidad de spoilers)



La muerte de Jon Snow.

▷ Director de “Game of Thrones” advierte que la temporada final tendrá impactantes escenas como la boda roja



• Los fanáticos de la aclamada serie deberán tomar sus precauciones para la octava y última entrega de “Game of Thrones”



¿Quién se se sentará en el tan ansiado Trono de Hierro y gobernará os Siete Reinos?

▷ Game of Thrones: ¿qué sucedió con Daenerys Targaryen hasta antes del estreno de temporada 8?



• Esto es lo que debes sobre Daenerys Targaryen antes del estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones.



Emilia Clarke interpreta a Daenerys Targaryen en "Game of Thrones"

▷ Juego de Tronos: Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en Game of Thrones como nunca la viste [FOTOS]



• Este 14 de abril se estrena la octava y última temporada de Game of Thrones (Juego de Tronos) , en esta última entrega se podrá fin a esta serie llena de magia, mitología y dragones donde Daenerys Targaryen es interpretada por la actriz inglesa Emilia Clarke.



Emilia Clarke, es una actriz inglesa que interpreta a Daenerys Targaryen en la exitosa serie de Game of Thrones de HBO.

▷ “Game of Thrones”: Estos son los personajes que se mantienen en la serie desde la primera temporada | FOTOS



• En total son 10 los protagonistas que continúan con vida desde 2011, año que se se estrenó la exitosa producción de HBO. (ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS)



Daenerys Targaryen es uno de los personajes que se mantiene desde la primera temporada de "Game of Thrones".

▷ “Game of Thrones”: creadores de la serie se refieren a los acontecimientos de la octava y última temporada



• Daniel Brett Weiss y David Benioff son los encargados de las historias basadas en las novelas de George R.R. Martin.



Creadores de Game of Thrones hablan sobre el final de la exitosa serie.

▷ Game of Thrones: personajes que no volvieron a aparecer hasta la temporada 8



• Durante sus ocho temporadas Game of Thrones ha logrado recuperar algunas de las historias olvidadas, pero hay muchas que no regresarán



Estos son los personajes que desaparecieron sin explicación a lo largo de las siete temporadas de "Game of Thrones"

▷ Game of Thrones, temporada 8: esta es la historia de Jaime Lannister a lo largo de todas las temporadas



• La temporada 8 de Game of Thrones está más cerca que nunca. En este artículo hacemos un repaso de las historia de Jaime Lannister y cómo se convirtió de un villano a un héroe.



Jamie Lannister en la Temporada 6

▷ Emilia Clarke revela imágenes inéditas del tratamiento que siguió tras ser operada de dos aneurismas | VIDEO



La actriz que encarna a Daenerys Targaryen en “Game of Thrones” estuvo a punto de perder la vida cuando le detectaron este mal, tras finalizar la primera temporada de la exitosa serie de HBO.



Emilia Clarke interpreta a Daenerys Targaryen en "Game of Thrones"

VIDEO | Tráiler de la octava temporada de Game of Thrones: