¡Shannon de Lima lo hizo de nuevo! Pero ni James Rodríguez la puede culpar esta vez

Shannon de Lima deleitó a todos sus fans con una reciente foto por las mañanas en su perfil de Instagram. La novia de James Rodríguez siempre aprovecha cualquier momento para poder lucir el cuerpo que ha cuidado durante tantos años y complacer a sus seguidores.

Y no ha sido fácil. Ella ha tenido que seguir rutinas de ejercicios y dietas muy estrictas que la han llevado a tener esa figura que ahora utiliza como principal herramienta de trabajo, ya sea modelando para marcas o haciendo una colaboración en sus redes sociales.

Pero así como comparte su "calvario" al hacer dieta, también no duda en publicar algunos anotjitos que durante el camino se cruza y, muy pocas veces, que niega para poder seguir con su rutina de comer sano y balanceado.

Aunque a veces no es malo salirse un poco del camino para volver con fuerza. Así lo ha demostrado Shannon de Lima en reiteradas ocasiones que rompió la dieta, publicó las fotos del hecho y pidió perdón a su entrenador y a sus seguidores. Ahora, ha vuelto a hacer lo mismo:

Si bien el emoji de la foto da a entender que no se lo comió, ganas no le faltaron, aunque sus seguidores saben que ella no habría podido resistir a tal manjar que le sirvieron delante. ¿Habrá roto la dieta nuevamente? Es lo más probable y puede que le genere un problema con James Rodríguez, aunque no podría culparla por tal postre que le haría pecar a cualquiera