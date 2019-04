Avengers: Endgame | Los preparativos para el estreno de Marvel y te contamos sobre la final de LoL [AUDIO]

Falta poco más de una semana para que Avengers: Endgame llegue a la cartelera internacional. Se han filtrado nuevas escena y ahora hacemos todo lo posible para no enterarnos. Quizá también estés con las ganas de repasar las películas de UCM para disfrutar del próximo estreno.

El podcast de Depor Play ha dedicado un espacio a esta duda para contarte, según los directores Joe y Anthony Russo, qué películas del UCM debes visualizar para disfrutar de Avengers: Endgame sin problemas. No obstante, eso no significa que no hallarás ciertos huecos en la historia.



También hablamos sobre la Final de la Liga Movistar Latinoamérica de League of Legends. El evento se celebrará en Bogotá, Colombia, y enfrentará a Rainbow7 contra Isurus Gaming. El duelo se llevará a cabo el sábado 20 de abril, a las 3 pm (hora peruana).



Recuerda que todos los martes sale un nuevo podcast de Depor Play en Soundcloud, Spreaker, Spotify y iTunes.

SOUNDCLOUD