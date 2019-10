"Joker": las cosas que no convencieron de la película de Joaquin Phoenix

"Joker " es una película encantadora para la crítica. Sin embargo, hay aspectos que merecen analizarse con cuidado para no dejarse llevar por la moda. Nada mejor que una dosis de espíritu crítico para evaluar la calidad cinematográfica de la obra dirigida por Todd Phillips.



En el podcast de Depor Play, hemos recogido algunas de las críticas menos agradables de la prensa especializada y añadimos un par de observaciones sobre qué cosas faltaron desarrollar para que Joker sea aún más convincente.



" Si te sientes insuficientemente ansioso en tu vida, Joker podría ser solo el boleto. Si no, busca en otro lado para entretenerte ", escribió Joe Morgenstern del Wall Street Journal.



" El descenso de Fleck a la locura y al autodescubrimiento como villano es a la vez cinematográficamente cautivante y molesto por la caracterización", comentó Cory Woodroof de Nashville Scene.



" Sin grandes sorpresas en la trama, es otro caso de esperar a que una película haga revelaciones que había descubierto mucho antes. Menos 'Ta-daa', más 'Ta-duh'", señaló Jonathan Roberts de The New Paper.



" Una película de un cinismo tan vasto y omnipresente que hace que la experiencia visual sea aún más vacía que su estúpida estética", comentó Richard Brody de New Yorker.



" Desolado y juvenil", señaló Jordan Hoffman de Guardian.

JOKER | Historia

Joker es una cinta producida por Warner Bros. y DC Comics. El elenco está conformado por Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, entre otros. El estreno fue el 3 de octubre en Perú.



' Joker ' se centra en el icónico archienemigo de Batman y es una historia original e independiente que no se ha visto antes en la pantalla grande. La exploración que se hace de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad, no es solo el estudio de un carácter rasposo, sino también una historia de advertencia más amplia