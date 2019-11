Los héroes de Marvel otros superhéroes del mercado han sido duramente criticados por Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. Los dos cineastas comentan que simplemente no se trata de cine tal como ellos lo conocen. Por supuesto, sus comentarios no fueron del agrado de los fans.



El primero en despotricar contra Marvel fue Scorsese en una entrevista a la revista Empire. “No los veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellos, tan bien hechos como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano", declaró.



Ante las reacciones encontradas de los fans y la propia gente de Marvel, Coppola salió para dar el tiro de gracia. "Cuando Scorsese dice que no es cine, tiene razón. Uno espera un aprendizaje y una inspiración de una película, y no creo que obtengas eso con Marvel , porque hace películas sin riesgo. En realidad, Marty fue amable. No dijo que era despreciable, que es lo que estoy diciendo yo", sentenció.



El director de El director de 'Guardianes de la Galaxia', James Gunn, respondió a estas críticas haciendo referencia al contexto histórico de las películas de Hollywood.



"Muchos de nuestros abuelos pensaban que todas las películas de gángsters eran iguales, a menudo llamándolas 'despreciables'. Algunos de nuestros bisabuelos pensaban lo mismo de los westerns, y creían que las películas de John Ford, Sam Peckinpah y Sergio Leone eran exactamente iguales", declaró.



Por su parte, Robert Downey Jr. fue más político respecto a la opinión de Scorsese. "Aprecio su opinión porque, como en todo, necesitamos de diferentes perspectivas para que podamos volver al centro y seguir adelante", declaró.



Su colega Samuel L. Jackson opinió lo siguiente: "Es como decir que Bugs Bunny no es graciosos. Los filmes son filmes. No todos aman sus películas también. Todos tienen una opinión, así que está bien. Eso no va a detener que la gente haga películas".



Finalmente, Karen Gillan fue a los más elemental del cine para dar con la esencia de su trabajo en Marvel. "[Gunn] inyecta gran parte de su propia personalidad, su sentido del humor... esa es una gran representación de a quién es como persona y, por lo tanto, es muy cinematográfico. Es un artista. Diría absolutamente que las películas de Marvel son cine (...) el cine es contar historias con imágenes", señaló.



¿Ustedes qué opinan? ¿Marvel es cine o no? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.

