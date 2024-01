Mira los Premios Emmy 2024 este lunes 15 de enero, día central de esta importante ceremonia que premia a lo mejor de la televisión, como películas y series que hayan salido en el periodo 2023. Con series de la envergadura de Andor, Better Call Saul, The Crown o The Last of Us, los pronósticos están bastante cerrados y se espera que sean estas las protagonistas de las premiaciones. Las plataformas de streaming continuarán dominando, con gigantes como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+, compitiendo codo a codo con las cadenas de televisión tradicionales.

A la hora de las predicciones, es inevitable centrarse en las series nuevas que han causado sensación o las que han mantenido una calidad consistente a lo largo de las temporadas. Los dramas que exploran temas sociales contemporáneos, las comedias que aportan un humor ingenioso y refrescante, y las miniseries que cuentan historias impactantes suelen tener buenos récords en los Emmy. Revisa aquí los horarios y canales de transmisión.

¿A qué hora empiezan los Emmy 2024?

Desde las 19:00 horas del Centro de México o 20:00 horas de Perú y Colombia (también de Miami, USA), podrás ver la ceremonia de premiación de los Emmy 2024, que premia a lo mejor de la televisión. Mantente atento a la programación local para que puedas ver la transmisión minuto a minuto.

¿En qué canales ver los Emmy 2024?

La transmisión de los Emmy 2024 van por TNT en Latinoamérica y HBO Max por streaming. Cabe destacar que en los Estados Unidos podrás verlo a través de Universo y Peacock, siendo estos los únicos canales de TV que van a transmitir el evento.

Nuevas categorías en los Emmy 2024

La constante evolución de la televisión podría llevar a la introducción de nuevas categorías en los Emmy 2024. Podríamos ver más reconocimientos para formatos cortos o web series, así como categorías especializadas en contenido hecho exclusivamente para plataformas móviles. Esto reflejaría la diversificación del consumo de medios y ofrecería una plataforma para celebrar el trabajo creativo que a menudo queda bajo el radar.

Los Premios Emmy 2024 prometen ser una vitrina de los constantes cambios y el innegable talento que define al mundo de la televisión moderna. A medida que el entretenimiento evoluciona y se expande en nuevas direcciones, los Emmy seguirán adaptándose para reflejar el espíritu innovador de los creadores y productores. Con tanto talento emergente y establecido compitiendo por reconocimiento, la próxima entrega de premios seguramente será un evento memorable.

Lista de nominados a los Emmy 2024

Mejor serie Drama

Andor (Disney+)

(Disney+) Better Call Saul (AMC)

(AMC) The Crown ( Netflix)

Netflix) La casa del dragón (HBO Max)

(HBO Max) The Last of Us (HBO Max)

(HBO Max) Succession (HBO Max)

(HBO Max) The White Lotus (HBO Max)

(HBO Max) Yellowjackets (Showtime)

Mejor serie Comedia

Abbott Elementary (ABC)

(ABC) Barry (HBO)

(HBO) The Bear (FX)

(FX) Jury Duty (Freevee)

(Freevee) La maravillosa Sra. Maisel (Prime Video)

(Prime Video) Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

(Hulu) Ted Lasso (Apple TV+)

(Apple TV+) Merlina (Netflix)

Mejor Miniserie

Beef (Netflix)

(Netflix) Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Netflix)

(Netflix) Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video)

(Prime Video) Fleishman está en apuro s (Star+)

s (Star+) Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Mejor actriz principal Drama

Sharon Horgan - Best Interests

Melanie Lynskey - Yellowjackets

Elisabeth Moss - El cuento de la criada

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - La diplomática

Sarah Snook - Succession

Mejor actor principal Drama

Jeff Bridges - The Old Man

Brian Cox - Succession

Kieran Culkin - Succession

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Pedro Pascal - The Last of Us

Jeremy Strong - Succession

Mejor actriz de reparto Drama

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Elizabeth Debicki - The Crown

Meghann Fahy - The White Lotus

Sabrina Impacciatore - The White Lotus

Aubrey Plaza - The White Lotus

Rhea Seehorn - Better Call Saul

J. Smith-Cameron - Succession

Simona Tabasco - The White Lotus

Mejor actor de reparto Drama

F. Murray Abraham - The White Lotus

Nicholas Braun - Succession

Michael Imperioli - The White Lotus

Theo James - The White Lotus

Matthew Macfadyen - Succession

Alan Ruck - Succession

Will Sharpe - The White Lotus

Alexander Skarsgard - Succession

Mejor actriz invitada Drama

Hiam Abbass - Succession

Cherry Jones - Succession

Melanie Lynskey - The Last of Us

Storm Reid - The Last of Us

Anna Torv - The Last of Us

Harriet Walter - Succession

Mejor actor invitado Drama

Murray Bartlett - The Last of Us

James Cromwell - Succession

Lamar Johnson - The Last of Us

Arian Moayed - Succession

Nick Offerman - The Last of Us

Keivonn Montreal Woodard - The Last of Us

Mejor actriz principal Comedia

Christina Applegate - Muertos para mí

Rachel Brosnahan - La maravillosa Sra. Maisel

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Merlina

Mejor actor principal Comedia

Bill Hader - Barry

Jason Segel - Terapia sin filtro

Martin Short - Only murders in the building

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - The Bear

Mejor actriz de reparto Comedia

Alex Borstein - La maravillosa Sra. Maisel

Ayo Edebiri - The Bear

Janelle James - Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

Juno Temple - Ted Lasso

Hannah Waddingham - Ted Lasso

Jessica Williams - Terapia sin filtro

Mejor actor de reparto Comedia

Anthony Carrigan - Barry

Phil Dunster - Ted Lasso

Brett Goldstein - Ted Lasso

James Marsden - Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Tyler James Williams - Abbott Elementary

Henry Winkler - Barry

Mejor actriz invitada Comedia

Becky Ann Baker - Ted Lasso

Quinta Brunson - Saturday Night Live

Taraji P. Henson - Colegio Abbott

Judith Light - Poker Face

Sarah Niles - Ted Lasso

Harriet Walter - Ted Lasso

Mejor actor invitado Comedia

Jon Bernthal - The Bear

Luke Kirby - La maravillosa Sra. Maisel

Nathan Lane - Only murders in the building

Pedro Pascal - Saturday Night Live

Oliver Platt - The Bear

Sam Richardson - Ted Lasso

Mejor actriz principal Miniserie

Lizzy Caplan - Fleishman está en apuro s

s Jessica Chastain - George & Tammy

Dominique Fishback - Swarm

Kathryn Hahn - The Pretty Things

Riley Keough - Daisy Jones & the six

Ali Wong - Beef

Mejor actor principal Miniserie

Taron Egerton - Encerrado con el diablo

Kumail Nanjiani - Welcome to Chippendales

Chippendales Evan Peters - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Daniel Radcliffe - Weird: La historia de Al Yankovic

Michael Shannon - George & Tammy

Steven Yeun - Beef

Mejor actriz de reparto Miniserie

Annaleigh Ashford - Welcome to Chippendales

Maria Bello - Beef

Claire Danes - Fleishman está en apuros

Juliette Lewis - Welcome to Chippendales

Chippendales Camila Morrone - Daisy Jones & the six

Niecy Nash-Betts - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Merritt Wever - The Pretty Things

Mejor actor de reparto Miniserie

Murray Bartlett - Welcome to Chippendales

Chippendales Paul Walter Hauser - Encerrado con el diablo

Richard Jenkins - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Joseph Lee - Beef

Ray Liotta’ - Encerrado con el diablo

Young Mazino - Beef

Jesse Plemons - Love & Death

Mejor serie Animación

Bob’s Burgers

Entergalactic

Primal

Rick y Morty

Los Simpson

Mejor Película para televisión

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas

Fire Island

El retorno de las brujas 2

Predator: La presa

Weird: La historia de Al Yankovic