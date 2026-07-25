El combate entre el influencer fitness argentino Gero Arias y el veterano streamer español byViruZz es uno de los más esperados de la cartelera de La Velada del Año VI, programada para este sábado 25 de julio de 2026. El cuadrilátero del Estadio La Cartuja en Sevilla será el escenario de un choque de estilos sin precedentes. Ambos creadores de contenido superaron con éxito el pesaje oficial este viernes, demostrando la seriedad de su preparación física. El peleador ibérico detuvo la báscula en 77.3 kilogramos, mientras que el retador sudamericano registró un peso exacto de 76.9 kilogramos. Esta mínima diferencia de apenas 400 gramos encaja a la perfección con los parámetros acordados para el combate. Tras bajar de la balanza, los atletas protagonizaron un tenso careo que encendió los ánimos de cara a la campana inicial.

El enfrentamiento plantea un contraste fascinante entre la experiencia sobre el ring y una resistencia física llevada al límite. Víctor Mélida (nombre real de byViruZz) cuenta con la ventaja de la veteranía tras participar en varias de las peleas más icónicas en la historia del evento. Su perfil deportivo destaca por una gran movilidad, un inteligente manejo de las distancias y un comprobado poder de nocaut. Por su parte, Arias busca compensar la falta de técnica boxística con una condición atlética sobrehumana forjada en sus virales desafíos de dominadas.

La preparación del argentino incluyó campamentos de exigencia extrema en La Rinconada, Perú, a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar, alimentando su declarada obsesión por noquear a su rival. A pesar de los cruces fríos y distantes durante la previa, las encuestas en redes sociales otorgan sorpresivamente más del 70 por ciento de favoritismo al retador sudamericano. La comunidad seguidora del boxeo de exhibición se debate ahora entre el triunfo de la trayectoria española o la épica victoria de la resistencia extrema encarnada por el sudamericano.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026. Gero Arias y Viruzz se enfrentaron en La Velada del Año 6 que se realizó este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora es La Velada del Año VI con la pelea Gero Arias vs. byViruZz?

El evento La Velada del Año VI tendrá lugar en el Estadio La Cartuja de Sevilla con una parrilla de combates de primer nivel entre celebridades del Internet y actuaciones musicales destacadas. De acuerdo a la organización del evento, la pelea entre Gero Arias y byViruZz es la quinta pelea de la cartelera.

PAÍS HORARIO España 19:00 horas México 11:00 horas Perú 12:00 horas Ecuador 12:00 horas Colombia 12:00 horas Venezuela 13:00 horas Bolivia 13:00 horas Chile 13:00 horas Argentina 14:00 horas Brasil 14:00 horas Uruguay 14:00 horas Paraguay 14:00 horas

¿En qué canal transmiten La Velada del Año VI con la pelea Gero Arias vs. byViruZz?

La Velada del Año VI se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 y las diez peleas se transmitirán en vivo única y exclusivamente a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y, por primera vez, TikTok a partir de las 19:00 horas (horario peninsular de España).

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultados de la Velada del Año 6 que se realizó este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Cartelera completa de peleas de La Velada del Año VI

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Gero Arias vs. by Viruzz

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Samy Rivers vs. Roro

Yo Soy Plex vs. Fernanfloo - Co-estelar

IlloJuan vs. TheGrefg - Estelar