El esperado choque boxístico entre Clersss (Clara Merino) y Natalia MX (Natalia García) captará la atención de la audiencia de La Velada del Año VI este sábado 25 de julio desde el Estadio de La Cartuja en Sevilla. Como el segundo combate oficial de la cartelera, este enfrentamiento destaca por un profundo respeto deportivo. Lejos de las polémicas o tensiones habituales en el entorno digital, ambas creadoras de contenido prometen entregar un espectáculo basado estrictamente en la técnica sobre el cuadrilátero.

La ceremonia de pesaje celebrada este viernes confirmó el estricto compromiso físico de ambas pugilistas tras meses de exigentes campamentos de preparación. Clersss superó la báscula marcando 53.1 kilogramos exactos, mientras que Natalia MX detuvo el registro oficial en 52.2 kilogramos. El factor físico determinante de la contienda será la estatura, dado que la mexicana ostenta 1.62 metros frente al 1.56 de su oponente. Esta notable ventaja de alcance obligará a Clersss a proponer una pelea en corto para recortar distancias desde el primer round.

Se anticipa que este cruce será uno de los más depurados de la cartelera gracias al nivel boxístico que ambas figuras demostraron durante sus sesiones a puerta cerrada. El combate trasciende el aspecto deportivo para convertirse en un duelo de aficiones, enfrentando a la masiva comunidad de España que apoya a Clersss contra el respaldo absoluto de México hacia Natalia MX. Las dos buscarán hacer historia en el evento de transmisión más importante del año demostrando que el trabajo duro supera al conflicto mediático.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cartelera y orden de las peleas de La Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora es La Velada del Año VI con la pelea Clersss vs. Natalia MX?

El evento La Velada del Año VI tendrá lugar en el Estadio La Cartuja de Sevilla con una parrilla de combates de primer nivel entre celebridades del Internet y actuaciones musicales destacadas. De acuerdo a la organización del evento, la pelea entre Clersss y Natalia MX es la segunda pelea de la cartelera.

PAÍS HORARIO España 19:00 horas México 11:00 horas Perú 12:00 horas Ecuador 12:00 horas Colombia 12:00 horas Venezuela 13:00 horas Bolivia 13:00 horas Chile 13:00 horas Argentina 14:00 horas Brasil 14:00 horas Uruguay 14:00 horas Paraguay 14:00 horas

¿En qué canal transmiten La Velada del Año VI con la pelea Clersss vs. Natalia MX?

La Velada del Año VI se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 y las diez peleas se transmitirán en vivo única y exclusivamente a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y, por primera vez, TikTok a partir de las 19:00 horas (horario peninsular de España).

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultado de las peleas de La Velada del Año 6 que se realizó este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Cartelera completa de peleas de La Velada del Año VI

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Gero Arias vs. by Viruzz

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Samy Rivers vs. Roro

Yo Soy Plex vs. Fernanfloo - Co-estelar

IlloJuan vs. TheGrefg - Estelar