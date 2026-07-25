El sexto combate de La Velada del Año VI protagonizará este sábado 25 de julio uno de los cruces más tensos en la historia del evento pugilístico amateur de Ibai Llanos. La puertorriqueña Alondrissa y la argentina Angie Velasco subirán al ring del Estadio de La Cartuja en Sevilla envueltas en una genuina controversia. Lo que inició como un reto deportivo entre dos amigas cercanas terminó por fracturar su relación personal, atrayendo la atención masiva de esta telenovela boxística.

Durante la ceremonia oficial de pesaje celebrada este viernes, ambas creadoras de contenido demostraron un estricto compromiso físico de cara al choque. Alondrissa registró un peso exacto de 49.8 kilogramos, mientras que Velasco detuvo la báscula en los 49.3 kilogramos. Esta paridad absoluta en peso y estatura garantiza un enfrentamiento sumamente equilibrado que, por decisión técnica, se disputará sin el habitual casco de protección.

A diferencia de otras rivalidades construidas para el espectáculo de internet, el distanciamiento entre ambas figuras es completamente real. La tensión estalló durante un careo previo cuando la caribeña utilizó la expresión local “te voy a romper la salud”, encendiendo las alarmas de la sudamericana. El quiebre definitivo ocurrió tras un periodo de incomunicación, donde Alondrissa ignoró los intentos de conciliación durante dos meses y se filtraron diversas conversaciones privadas.

En su último encuentro frente a las cámaras, Velasco confesó su desconcierto al notar la agresividad real de su oponente, admitiendo que en un principio dudó en aceptar el duelo. Al no existir ventajas físicas considerables, se anticipa que la victoria se definirá por la resistencia psicológica. El público aguarda un choque sumamente técnico entre la frialdad competitiva de la puertorriqueña y la frustración canalizada de la argentina.

Los creadores de contenido posan durante el pesaje previo a La Velada del Año VI. Conozca la cartelera completa con el orden oficial de los combates confirmados para esta edición. | Crédito: infolavelada.com / Composición Mag

¿A qué hora es La Velada del Año VI con la pelea Alondrissa vs. Angie Velasco?

El evento La Velada del Año VI tendrá lugar en el Estadio La Cartuja de Sevilla con una parrilla de combates de primer nivel entre celebridades del Internet y actuaciones musicales destacadas. De acuerdo a la organización del evento, la pelea entre Alondrissa y Angie Velasco es la sexta pelea de la cartelera.

PAÍS HORARIO España 19:00 horas México 11:00 horas Perú 12:00 horas Ecuador 12:00 horas Colombia 12:00 horas Venezuela 13:00 horas Bolivia 13:00 horas Chile 13:00 horas Argentina 14:00 horas Brasil 14:00 horas Uruguay 14:00 horas Paraguay 14:00 horas

¿En qué canal transmiten La Velada del Año VI con la pelea Alondrissa vs. Angie Velasco?

La Velada del Año VI se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 y las diez peleas se transmitirán en vivo única y exclusivamente a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y, por primera vez, TikTok a partir de las 19:00 horas (horario peninsular de España).

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Orden de las peleas de la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.

Cartelera completa de peleas de La Velada del Año VI

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Gero Arias vs. by Viruzz

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Samy Rivers vs. Roro

Yo Soy Plex vs. Fernanfloo - Co-estelar

IlloJuan vs. TheGrefg - Estelar