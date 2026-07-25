El anticipado enfrentamiento entre la creadora de contenido española Fabiana Sevillano y la streamer colombiana La Parce será el encargado de inaugurar La Velada del Año VI este sábado 25 de julio de 2026. Este choque internacional captura la atención de la enorme comunidad de ambas personalidades del Internet, quienes seguirán la transmisión de apertura y su posterior duelo directamente desde el Estadio de La Cartuja en Sevilla. La previa del combate ha estado dominada por una creciente tensión en plataformas digitales debido a los fuertes roces personales entre ambas y a las evidentes diferencias físicas que presentarán sobre el cuadrilátero.

Ambas boxeadoras superaron exitosamente la báscula durante el pesaje oficial conducido por Ibai Llanos, respetando el límite pactado de 52.5 kilogramos mediante procesos de acondicionamiento corporal totalmente opuestos. Valeria Solano, conocida mundialmente como La Parce, debió someterse a un riguroso corte calórico y físico para reducir su peso natural de 54 kilos hasta encajar en la categoría. Por el contrario, la representante europea enfocó sus meses de entrenamiento en la ganancia de masa muscular limpia ante el temor de no alcanzar el tonelaje mínimo. Estas adaptaciones metabólicas dictarán el ritmo, la potencia y la resistencia cardiovascular de cada creadora durante los asaltos.

El análisis estadístico revela una ventaja estratégica en el alcance para la española de 24 años, quien registra una estatura de 1.65 metros frente a los 1.58 metros de la retadora sudamericana. Esta disparidad física desató acaloradas discusiones durante los cara a cara previos, elevando las expectativas de la audiencia latinoamericana que deposita su confianza en la contundencia de los golpes de la colombiana. Fabiana contará con el empuje anímico de miles de asistentes al ser originaria de la provincia sede, mientras que su rival intentará dominar el centro del ring respaldada por la masiva

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultado de la pelea entre Fabiana Sevillano contra La Parce por La Velada del Año 6 que se realizó este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora es La Velada del Año VI con la pelea Fabiana Sevillano vs. La Parce?

El evento La Velada del Año VI tendrá lugar en el Estadio La Cartuja de Sevilla con una parrilla de combates de primer nivel entre celebridades del Internet y actuaciones musicales destacadas. De acuerdo a la organización del evento, la pelea entre Fabiana Sevillano y La Parce es la primera pelea de la cartelera.

PAÍS HORARIO España 19:00 horas México 11:00 horas Perú 12:00 horas Ecuador 12:00 horas Colombia 12:00 horas Venezuela 13:00 horas Bolivia 13:00 horas Chile 13:00 horas Argentina 14:00 horas Brasil 14:00 horas Uruguay 14:00 horas Paraguay 14:00 horas

¿En qué canal transmiten La Velada del Año VI con la pelea Fabiana Sevillano vs. La Parce?

La Velada del Año VI se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 y las diez peleas se transmitirán en vivo única y exclusivamente a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y, por primera vez, TikTok a partir de las 19:00 horas (horario peninsular de España).

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultados completos de la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.

Cartelera completa de peleas de La Velada del Año VI

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Gero Arias vs. by Viruzz

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Samy Rivers vs. Roro

Yo Soy Plex vs. Fernanfloo - Co-estelar

IlloJuan vs. TheGrefg - Estelar