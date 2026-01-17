Canadá y Guatemala se medirán en un atractivo amistoso internacional como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará el sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos), a partir de las 21:00 horas de Ciudad de Guatemala (10 p.m. ET / 7 p.m. PT). ¿Quieres saber en qué canal ver el encuentro desde tu país? A continuación, te detallamos todas las opciones de transmisión para seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono celular.
En Estados Unidos, el duelo entre las selecciones de Canadá y Guatemala se podrá ver por fuboTV, FOX Deportes (en español), FOXSPORTS.com, la aplicación FOX Sports y FOX Sports 1 (en inglés). En Puerto Rico, la señal estará a cargo de FOX Deportes y NAICOM.
En Canadá, los hinchas del conjunto conocido como “The Canucks” podrán disfrutar del amistoso frente a Guatemala a través de fuboTV y OneSoccer. Por su parte, los seguidores de “Los Chapines” contarán con la transmisión de Tigo Sports. Además, el compromiso se podrá escuchar por radio mediante Emisoras Unidas (89.7 FM).
En México y en otros países del mundo, los aficionados deberán recurrir a alternativas para seguir el Canadá vs. Guatemala. Una opción es utilizar una VPN legal y segura para acceder a las plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del encuentro.
¿Qué canal transmite Canadá vs. Guatemala por amistoso FIFA en California?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|10 p.m. ET / 7 p.m. PT
|fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
|Canadá
|22:00
|fuboTV y OneSoccer
|Guatemala
|21:00
|TiGo Sports
|México
|21:00
|VPN
|Costa Rica
|21:00
|VPN
|Nicaragua
|21:00
|VPN
|El Salvador
|21:00
|VPN
|Honduras
|21:00
|VPN
|Colombia
|22:00
|VPN
|Ecuador
|22:00
|VPN
|Panamá
|22:00
|VPN
|Perú
|22:00
|VPN
|Rep. Dominicana
|23:00
|VPN
|Puerto Rico
|23:00
|VPN
|Bolivia
|23:00
|VPN
|Venezuela
|23:00
|VPN
|Argentina
|00:00 (18/01)
|VPN
|Chile
|00:00 (18/01)
|VPN
|Uruguay
|00:00 (18/01)
|VPN
|Paraguay
|00:00 (18/01)
|VPN