se medirán en un atractivo amistoso internacional como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará el sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos), a partir de las 21:00 horas de Ciudad de Guatemala (10 p.m. ET / 7 p.m. PT). ¿Quieres saber en qué canal ver el encuentro desde tu país? A continuación, te detallamos todas las opciones de transmisión para seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono celular.

En Estados Unidos, el duelo entre las selecciones de Canadá y Guatemala se podrá ver por fuboTV, FOX Deportes (en español), FOXSPORTS.com, la aplicación FOX Sports y FOX Sports 1 (en inglés). En Puerto Rico, la señal estará a cargo de FOX Deportes y NAICOM.

En Canadá, los hinchas del conjunto conocido como “The Canucks” podrán disfrutar del amistoso frente a Guatemala a través de fuboTV y OneSoccer. Por su parte, los seguidores de “Los Chapines” contarán con la transmisión de Tigo Sports. Además, el compromiso se podrá escuchar por radio mediante Emisoras Unidas (89.7 FM).

En México y en otros países del mundo, los aficionados deberán recurrir a alternativas para seguir el Canadá vs. Guatemala. Una opción es utilizar una VPN legal y segura para acceder a las plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del encuentro.

¿Qué canal transmite Canadá vs. Guatemala por amistoso FIFA en California?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos10 p.m. ET / 7 p.m. PTfuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
Canadá22:00fuboTV y OneSoccer
Guatemala21:00TiGo Sports
México21:00VPN
Costa Rica21:00VPN
Nicaragua21:00VPN
El Salvador21:00VPN
Honduras21:00VPN
Colombia22:00VPN
Ecuador22:00VPN
Panamá22:00VPN
Perú22:00VPN
Rep. Dominicana23:00VPN
Puerto Rico23:00VPN
Bolivia23:00VPN
Venezuela23:00VPN
Argentina00:00 (18/01)VPN
Chile00:00 (18/01)VPN
Uruguay00:00 (18/01)VPN
Paraguay00:00 (18/01)VPN
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

