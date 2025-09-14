Crawford vs. Álvarez, dos grandes figuras históricas del boxeo, se enfrentan este sábado en Las Vegas en una pelea por el título indiscutible del peso supermediano este sábado 13 de septiembre, a partir de las 9:00 p.m. ET . Es una de las peleas más importantes en la historia del deporte, y se llevará a cabo en el Allegiant Stadium ante una audiencia prevista de 70,000 personas, e incluso más personas que podrán ver la pelea desde casa por Netflix. Sin duda, una victoria impulsará enormemente la carrera de cualquiera de los dos. Conoce los horarios por país, cartelera completa y dónde ver por señal online el boxeo en vivo online.

A qué hora pelea Canelo vs. Crawford en México, USA, España y todo el mundo

PAÍS HORARIO México 7:00 p.m. Nicaragua 7:00 p.m. Guatemala 7:00 p.m. El Salvador 7:00 p.m. Honduras 7:00 p.m. Costa Rica 7:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Chile 9:00 p.m. República Dominicana 9:00 p.m. Puerto Rico 9:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. Paraguay 10:00 p.m. Brasil 10:00 p.m. Reino Unido 2:00 a.m. España 3:00 a.m. (14/09) Alemania 3:00 a.m. (14/09) Italia 3:00 a.m. (14/09)

Dónde ver la pelea de boxeo Canelo vs. Crawford EN VIVO ONLINE

La cartelera estelar de Canelo vs. Crawford comenzará a las 9 p. m. EST / 6 p. m. PST, y se transmitirá en vivo a nivel mundial por Netflix y estará disponible con todos los planes de Netflix, sin necesidad de pago por evento . El evento estelar de Canelo vs. Crawford presentará al indiscutible campeón supermediano Álvarez, quien defenderá sus títulos contra el invicto excampeón indiscutible de peso wélter Crawford, en una batalla histórica entre dos de las grandes figuras del boxeo libra por libra.

LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.), 13/09/2025.- El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford posan cara a cara durante la rueda de prensa celebrada el 27 de junio, de la presentación del combate del 13 de septiembre en Las Vegas. Foto de Octavio Guzmán para EFE

Así llega Canelo y Crawford para la pelea de hoy

Canelo Álvarez, actual campeón de los títulos supermedianos del CMB, la AMB, la OMB y la FIB, es ampliamente reconocido como uno de los mejores boxeadores de nuestra generación, reconocido por su impresionante tamaño y potencia. Tiene un récord de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, 39 de ellas por nocaut. En mayo, Álvarez conquistó el título indiscutible de las 168 libras por segunda vez en su carrera tras derrotar a William Scull por decisión en Riad, Arabia Saudita.

Terence Crawford, conocido por sus habilidades técnicas y su estrategia, se sube al ring por primera vez desde agosto de 2024 con un récord invicto de 41 victorias, incluyendo 31 por nocaut. En su último combate contra Israil Madrimov, Crawford se alzó con el campeonato mundial interino superwelter de la OMB, al ganar por decisión unánime. Sus recientes logros y su disposición a subir dos divisiones para enfrentarse a Álvarez prometen un emocionante duelo de titanes.

Cartelera principal del evento Canelo vs. Crawford

Álvarez (63-2-2, 39 KOs, peleando desde Guadalajara, México) defiende su campeonato unificado de peso súper mediano contra la superestrella invicta de cuatro divisiones Crawford (41-0, 31 KOs, peleando desde Omaha, Nebraska).

Fenómenos invictos chocan cuando Callum Walsh (14-0, 11 KOs, peleando desde Ventura, California pero oriundo de Cork, Irlanda) se enfrenta a Fernando Vargas Jr. (17-0, 15 KOs, peleando desde Las Vegas, Nevada), quien ha llegado hasta el final solo una vez en 17 peleas en un evento co-principal de peso súper welter.

El campeón mundial interino supermediano del CMB, Christian Mbilli (29-0, 24 KOs, peleando desde Montreal, Canadá, procedente de Francia y Yaoundé, Camerún), se enfrenta al número 3 de la AMB y número 7 del CMB, Lester Martínez (19-0, 16 KOs, peleando desde Ciudad de Guatemala, Guatemala), en un combate de peso supermediano.

Mohammed Alakel (5-0, 1 KO, peleando desde Big Bear, California pero procedente de Riad, Arabia Saudita) se enfrenta a John Ornelas (5-2-1, 2 KOs, peleando desde San Diego) en una pelea de peso ligero.

LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.), 13/09/2025.- Cobertura oficial de Netflix EN VIVO EN DIRECTO para mirar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de septiembre por el cinturón unificado desde el ring del Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Foto de Netflix

Fecha, horario y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford

Datos claves que debes conocer para ver la pelea entre Canelo vs. Crawford hoy, 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Fecha : sábado 13 de septiembre de 2025

: sábado 13 de septiembre de 2025 Hora: 9 pm ET

9 pm ET Canelo Álvarez vs. Terrence Crawford, evento principal, caminatas en jaula : 11 p. m. ET

: 11 p. m. ET Transmisión: Netflix

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC