El espectáculo más importante de UFC en meses está encabezado por la acalorada batalla de Dricus du Plessis con Khamzat Chimaev, este sábado 16 de agosto a partir de las 10:00 p.m. ET en el United Center, ubicado en Chicago, Illinois, en la que el ganador se llevará el cinturón del título de peso mediano de UFC. El resto de la cartelera está lleno de peleas emocionantes, lo que la convierte en una de las cartas más interesantes en mucho tiempo. Conoce por qué canales de TV y dónde ver en señal online todas las peleas en vivo y en directo online desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

¿Qué canal TV transmite UFC 319: Du Plessis - Chimaev EN VIVO y ONLINE?

Debes saber que las peleas preliminares comienzan a las 18:00 ET / 15:00 PT por ESPN+ y UFC FIGHT PASS. Luego, las preliminares comienzan a las 20:00 ET / 17:00 PT por ESPN, ESPN 2 y ESPN+ en Estados Unidos; finalmente, la cartelera principal se transmitirá exclusivamente por ESPN+ PPV en EE. UU. a las 22:00 ET / 19:00 PT.

Finalmente, si estás en España, podrás seguir la cobertura de UFC 319 en vivo y streaming online por UFC Fight Pass y Eurosport por MAX; en Italia y Alemania, por UFC Fight Pass y DAZN; en el Reino Unido e Irlanda, por UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+.

PaísesP. PreliminaresPreliminaresPeleas estelares
Estados UnidosFX, ESPN News, Disney+ y ESPN+FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+ESPN+ PPV
MéxicoUFC Fight PassFOX Sports 2 y Amazon Prime VideoFOX Sports Premium
Reino UnidoUFC Fight PassUFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+TNT Sports y Discovery+
EspañaUFC Fight PassMAXMAX y UFC LIVE con UFC Fight Pass
FranciaUFC Fight PassRMC SportRMC Sport
AlemaniaUFC Fight PassDAZNDAZN
ItaliaUFC Fight PassDAZNDAZN
IrlandaUFC Fight PassUFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+TNT Sports y Discovery+
Puerto RicoUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
Rep. DominicanaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
ArgentinaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
ChileUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
ColombiaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
PerúUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
EcuadorUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
BrasilUFC Fight PassUFC Fight PassUFC Fight Pass
ParaguayUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
UruguayUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
VenezuelaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
BoliviaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
El SalvadorUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
GuatemalaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
HondurasUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
NicaraguaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
PanamáUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+
Costa RicaUFC Fight Pass y Disney+ESPN Knockout y Disney+Disney+

Fecha, hora, TV y online, la pelea Du Plessis vs. Chimaev

Dricus du Plessis se enfrentará a Khamzat Chimaev el sábado 16 de agosto en el United Center de Chicago.

  • Fecha : sábado 16 de agosto
  • Hora: 10 p. m. ET para la tarjeta principal
  • Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev caminatas en jaula del evento principal : 12:05 am ET
  • TV: ESPN (preliminares)
  • Transmisión: ESPN+, Disney+ (Preliminares y Preliminares), PPV (Cartelera principal)
