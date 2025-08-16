El espectáculo más importante de UFC en meses está encabezado por la acalorada batalla de Dricus du Plessis con Khamzat Chimaev, este sábado 16 de agosto a partir de las 10:00 p.m. ET en el United Center, ubicado en Chicago, Illinois, en la que el ganador se llevará el cinturón del título de peso mediano de UFC. El resto de la cartelera está lleno de peleas emocionantes, lo que la convierte en una de las cartas más interesantes en mucho tiempo. Conoce por qué canales de TV y dónde ver en señal online todas las peleas en vivo y en directo online desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.
¿Qué canal TV transmite UFC 319: Du Plessis - Chimaev EN VIVO y ONLINE?
Debes saber que las peleas preliminares comienzan a las 18:00 ET / 15:00 PT por ESPN+ y UFC FIGHT PASS. Luego, las preliminares comienzan a las 20:00 ET / 17:00 PT por ESPN, ESPN 2 y ESPN+ en Estados Unidos; finalmente, la cartelera principal se transmitirá exclusivamente por ESPN+ PPV en EE. UU. a las 22:00 ET / 19:00 PT.
Finalmente, si estás en España, podrás seguir la cobertura de UFC 319 en vivo y streaming online por UFC Fight Pass y Eurosport por MAX; en Italia y Alemania, por UFC Fight Pass y DAZN; en el Reino Unido e Irlanda, por UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+.
|Países
|P. Preliminares
|Preliminares
|Peleas estelares
|Estados Unidos
|FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+
|FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+
|ESPN+ PPV
|México
|UFC Fight Pass
|FOX Sports 2 y Amazon Prime Video
|FOX Sports Premium
|Reino Unido
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+
|TNT Sports y Discovery+
|España
|UFC Fight Pass
|MAX
|MAX y UFC LIVE con UFC Fight Pass
|Francia
|UFC Fight Pass
|RMC Sport
|RMC Sport
|Alemania
|UFC Fight Pass
|DAZN
|DAZN
|Italia
|UFC Fight Pass
|DAZN
|DAZN
|Irlanda
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+
|TNT Sports y Discovery+
|Puerto Rico
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Rep. Dominicana
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Argentina
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Chile
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Colombia
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Perú
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Ecuador
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Brasil
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass
|Paraguay
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Uruguay
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Venezuela
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Bolivia
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|El Salvador
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Guatemala
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Honduras
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Nicaragua
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Panamá
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Costa Rica
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
Fecha, hora, TV y online, la pelea Du Plessis vs. Chimaev
Dricus du Plessis se enfrentará a Khamzat Chimaev el sábado 16 de agosto en el United Center de Chicago.
- Fecha : sábado 16 de agosto
- Hora: 10 p. m. ET para la tarjeta principal
- Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev caminatas en jaula del evento principal : 12:05 am ET
- TV: ESPN (preliminares)
- Transmisión: ESPN+, Disney+ (Preliminares y Preliminares), PPV (Cartelera principal)