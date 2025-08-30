El Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Franco Mastantuono busca el tercer triunfo consecutivo en LaLiga EA Sports 2025-26 cuando se enfrente a su similar del RCD Mallorca este sábado 30 de agosto, a partir de las 21:30 del horario peninsular (20:30 en Islas Canarias), por la Jornada 3. Los merengues esperan consolidarse en la cima de la tabla, puesto que comparten —de forma transitoria— con el Villarreal, FC Barcelona, Athletic Club y Getafe, jugando en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, teléfono móvil o Tablet?Aquí te contamos los canales de televisión y plataformas online que debes sintonizar, según el país donde te encuentres.
En España, el duelo entre Real Madrid y RCD Mallorca se transmitirá en directo online en televisión a través de M+ LaLiga TV (Dial 54 de Movistar Plus+; 110 de Orange TV), M+ LaLiga HDR (Dial 443 de Movistar Plus+; 111 de Orange TV), M+ LaLiga 2 (Dial 57 de Movistar Plus+; 112 de Orange TV), Movistar Plus+ (Dial 7), Orange Fútbol 1 (Dial 107), LALIGA TV y Amazon Prime VIDEO.
Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, podrás ver el cotejo del Real Madrid contra RCD Mallorca en ESPN Plus —en idioma inglés— y ESPN Deportes —en español— desde las 3:30 pm ET (12:30 pm PT). También puedes hacerlo por streaming mediante ESPN App, fubo, NAICOM y DIRECTV Sports Puerto Rico.
A las 13:30 horas, SKY Sports y SKY Plus llevarán la señal del Real Madrid-Mallorca a países como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panamá (14:30).
En Sudamérica, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports televisarán el Real Madrid vs. Mallorca en países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. La opción streaming estará disponible en DGO (antes DirecTV Go).
En tanto, Bolivia y Paraguay verán el juego a través de TiGo Sports.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga EA Sports 2025-26?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|21:30
|M+ LaLiga TV, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1, LALIGA TV y Amazon Prime VIDEO
|México
|13:30
|SKY Sports y SKY Plus
|Costa Rica
|13:30
|SKY Sports y SKY Plus
|El Salvador
|13:30
|SKY Sports y SKY Plus
|Nicaragua
|13:30
|SKY Sports y SKY Plus
|Guatemala
|13:30
|SKY Sports y SKY Plus
|El Salvador
|13:30
|SKY Sports y SKY Plus
|Panamá
|14:30
|SKY Sports y SKY Plus
|Colombia
|14:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Ecuador
|14:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Perú
|14:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Rep. Dominicana
|15:30
|SKY Sports y SKY Plus
|Puerto Rico
|15:30
|DIRECTV Sports, ESPN Deportes y NAICOM
|Chile
|15:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Cuba
|15:30
|Tele Rebelde
|Canadá
|15:30
|TSN+ y Amazon Prime Video
|Bolivia
|15:30
|TiGo Sports
|Argentina
|16:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Paraguay
|16:30
|TiGo Sports
|Uruguay
|16:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Reino Unido
|20:30
|Disney Plus Premium
|Francia
|21:30
|beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN SPORTS 2
|Italia
|21:30
|DAZN
|Alemania
|21:30
|DAZN, SKY Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN 2