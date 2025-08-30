MADRID (ESPAÑA), 30/08/2025.- Lista de canales de televisión y servicio streaming para mirar el partido entre Real Madrid y RCD Mallorca este sábado 30 de agosto por la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. Composición creativa de Noé Yactayo para Mag con foto central de FADEL SENNA (AFP)
El Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Franco Mastantuono busca el tercer triunfo consecutivo en cuando se enfrente a su similar del RCD Mallorca este sábado 30 de agosto, a partir de las 21:30 del horario peninsular (20:30 en Islas Canarias), por la Jornada 3. Los merengues esperan consolidarse en la cima de la tabla, puesto que comparten —de forma transitoria— con el Villarreal, FC Barcelona, Athletic Club y Getafe, jugando en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, teléfono móvil o Tablet?Aquí te contamos los canales de televisión y plataformas online que debes sintonizar, según el país donde te encuentres.

En España, el duelo entre Real Madrid y RCD Mallorca se transmitirá en directo online en televisión a través de M+ LaLiga TV (Dial 54 de Movistar Plus+; 110 de Orange TV), M+ LaLiga HDR (Dial 443 de Movistar Plus+; 111 de Orange TV), M+ LaLiga 2 (Dial 57 de Movistar Plus+; 112 de Orange TV), Movistar Plus+ (Dial 7), Orange Fútbol 1 (Dial 107), LALIGA TV y Amazon Prime VIDEO.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, podrás ver el cotejo del Real Madrid contra RCD Mallorca en ESPN Plus —en idioma inglés— y ESPN Deportes —en español— desde las 3:30 pm ET (12:30 pm PT). También puedes hacerlo por streaming mediante ESPN App, fubo, NAICOM y DIRECTV Sports Puerto Rico.

A las 13:30 horas, SKY Sports y SKY Plus llevarán la señal del Real Madrid-Mallorca a países como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panamá (14:30).

En Sudamérica, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports televisarán el Real Madrid vs. Mallorca en países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. La opción streaming estará disponible en DGO (antes DirecTV Go).

En tanto, Bolivia y Paraguay verán el juego a través de TiGo Sports.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga EA Sports 2025-26?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España21:30M+ LaLiga TV, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1, LALIGA TV y Amazon Prime VIDEO
México13:30SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica13:30SKY Sports y SKY Plus
El Salvador13:30SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua13:30SKY Sports y SKY Plus
Guatemala13:30SKY Sports y SKY Plus
El Salvador13:30SKY Sports y SKY Plus
Panamá14:30SKY Sports y SKY Plus
Colombia14:30DIRECTV Sports y DGO
Ecuador14:30DIRECTV Sports y DGO
Perú14:30DIRECTV Sports y DGO
Rep. Dominicana15:30SKY Sports y SKY Plus
Puerto Rico15:30DIRECTV Sports, ESPN Deportes y NAICOM
Chile15:30DIRECTV Sports y DGO
Cuba15:30Tele Rebelde
Canadá15:30TSN+ y Amazon Prime Video
Bolivia15:30TiGo Sports
Argentina16:30DIRECTV Sports y DGO
Paraguay16:30TiGo Sports
Uruguay16:30DIRECTV Sports y DGO
Reino Unido20:30Disney Plus Premium
Francia21:30beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN SPORTS 2
Italia21:30DAZN
Alemania21:30DAZN, SKY Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN 2
