El Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Franco Mastantuono busca el tercer triunfo consecutivo en LaLiga EA Sports 2025-26 cuando se enfrente a su similar del RCD Mallorca este sábado 30 de agosto, a partir de las 21:30 del horario peninsular (20:30 en Islas Canarias) , por la Jornada 3. Los merengues esperan consolidarse en la cima de la tabla, puesto que comparten —de forma transitoria— con el Villarreal, FC Barcelona, Athletic Club y Getafe, jugando en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, teléfono móvil o Tablet?Aquí te contamos los canales de televisión y plataformas online que debes sintonizar, según el país donde te encuentres.

En España, el duelo entre Real Madrid y RCD Mallorca se transmitirá en directo online en televisión a través de M+ LaLiga TV (Dial 54 de Movistar Plus+; 110 de Orange TV), M+ LaLiga HDR (Dial 443 de Movistar Plus+; 111 de Orange TV), M+ LaLiga 2 (Dial 57 de Movistar Plus+; 112 de Orange TV), Movistar Plus+ (Dial 7), Orange Fútbol 1 (Dial 107), LALIGA TV y Amazon Prime VIDEO.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, podrás ver el cotejo del Real Madrid contra RCD Mallorca en ESPN Plus —en idioma inglés— y ESPN Deportes —en español— desde las 3:30 pm ET (12:30 pm PT) . También puedes hacerlo por streaming mediante ESPN App, fubo, NAICOM y DIRECTV Sports Puerto Rico.

Real Madrid recibe a RCD Mallorca este sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC

A las 13:30 horas, SKY Sports y SKY Plus llevarán la señal del Real Madrid-Mallorca a países como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panamá (14:30).

En Sudamérica, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports televisarán el Real Madrid vs. Mallorca en países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. La opción streaming estará disponible en DGO (antes DirecTV Go).

En tanto, Bolivia y Paraguay verán el juego a través de TiGo Sports.

Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga | Diseño: Christian Marlow

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga EA Sports 2025-26?

Países Horario Canales TV / Streaming España 21:30 M+ LaLiga TV, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1, LALIGA TV y Amazon Prime VIDEO México 13:30 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 13:30 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 13:30 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 13:30 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 13:30 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 13:30 SKY Sports y SKY Plus Panamá 14:30 SKY Sports y SKY Plus Colombia 14:30 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 14:30 DIRECTV Sports y DGO Perú 14:30 DIRECTV Sports y DGO Rep. Dominicana 15:30 SKY Sports y SKY Plus Puerto Rico 15:30 DIRECTV Sports, ESPN Deportes y NAICOM Chile 15:30 DIRECTV Sports y DGO Cuba 15:30 Tele Rebelde Canadá 15:30 TSN+ y Amazon Prime Video Bolivia 15:30 TiGo Sports Argentina 16:30 DIRECTV Sports y DGO Paraguay 16:30 TiGo Sports Uruguay 16:30 DIRECTV Sports y DGO Reino Unido 20:30 Disney Plus Premium Francia 21:30 beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN SPORTS 2 Italia 21:30 DAZN Alemania 21:30 DAZN, SKY Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN 2