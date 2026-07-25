La Velada del Año VI de Ibai Llanos consolida su impacto en el mercado hispano de Estados Unidos, así como en México y Latinoamérica, con un choque intergeneracional del Internet. El cuadrilátero enfrentará a dos gigantes invictos de YouTube: el español Yo Soy Plex y el ícono salvadoreño Fernanfloo. Ambos creadores de contenido ya demostraron su capacidad boxística en ediciones pasadas, garantizando un alto nivel competitivo sobre el ring. Este esperado combate asegura romper nuevos récords de audiencia, representando el duelo definitivo entre la nueva ola del streaming y las leyendas históricas de la cultura digital.

Yo Soy Plex llega a este compromiso tras protagonizar el evento estelar de la cuarta edición, donde superó al mexicano El Mariana tras un reñido asalto de desempate. El popular creador español encendió la previa al solicitar el uso de un casco olímpico abierto para asegurar salir bien en las fotografías, proyectando una absoluta confianza defensiva. Con el objetivo de mantener su historial invicto, el europeo busca consolidar su dominio deportivo frente a una audiencia global. Su presencia mediática también se potencia por el respaldo público de su pareja, la cantante Aitana, cuyo nombre resuena como posible artista sorpresa del cartel musical.

En la esquina opuesta, Fernanfloo regresa al boxeo amateur respaldado por más de 50 millones de seguidores y una contundente victoria previa frente a su colega Luzu. El legendario salvadoreño calentó el ambiente durante el careo al catalogar la técnica de su rival como robótica y deficiente, afirmando que aceptó el combate al ver claras debilidades en su oponente. Fiel a su característico estilo, el centroamericano accedió a la petición estética del casco abierto con una condición innegociable, al tiempo que lanzó una advertencia directa y sarcástica al español en la que le exigió publicar las imágenes del combate incluso si termina la noche con la nariz rota.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- La pelea de Plex vs. Fernanfloo se realizará este sábado por La Velada del Año 6 en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

¿Quién ganó la pelea Yo Soy Plex vs. Fernanfloo en La Velada del Año VI?

Pelea co-estelar de La Velada del Año VI Resultado final en directo Yo Soy Plex vs. Fernanfloo Plex venció a Fernanfloo por decisión unánime

Cartelera completa de La Velada del Año VI

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Gero Arias vs. by Viruzz

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Samy Rivers vs. Roro

Yo Soy Plex vs. Fernanfloo - Co-estelar

IlloJuan vs. TheGrefg - Estelar

Yo Soy Plex y Fernanfloo cruzan golpes en el cuadrilátero durante La Velada del Año VI. Descubra el resultado final de la pelea y el resumen del combate en directo. | Crédito: infolavelada.com / Composición Mag

¿A qué hora es La Velada del Año VI EN VIVO hoy 25 de julio?

El evento La Velada del Año inicia en horario estelar desde España, con una transmisión que se adaptó a distintas regiones del mundo para que nadie se pierda la acción. La función principal comienza a las 19:00 hrs (horario peninsular) desde el Estadio La Cartuja de Sevilla. A continuación, los horarios en otros países.

México (CDMX): 11:00

11:00 Estados Unidos: 13:00 ET, 12:00 CT, 11:00 MT, 10:00 PT

13:00 ET, 12:00 CT, 11:00 MT, 10:00 PT España: 19:00

19:00 Perú: 12:00

12:00 Colombia: 12:00

12:00 Ecuador: 12:00

12:00 Venezuela: 13:00

13:00 Bolivia: 13:00

13:00 Chile: 13:00

13:00 Paraguay: 14:00

14:00 Argentina: 14:00

14:00 Uruguay: 14:00

14:00 Brasil: 14:00

¿Dónde ver La Velada del Año VI EN VIVO desde EE. UU., España, México, y más países?

La transmisión oficial de La Velada del Año VI está a cargo de Ibai Llanos, que lleva el evento EN VIVO a nivel global a través de sus canales oficiales en Twitch, YouTube y, por primera vez, TikTok LIVE. Esto significa que podrás disfrutar de todas las peleas y los shows musicales desde prácticamente cualquier país, sin necesidad de recurrir a canales de televisión tradicional o plataformas de streaming.

Para acceder de forma gratuita y en directo, solo necesitas seguir a Ibai Llanos en las redes sociales anteriormente mencionadas e ingresar desde tu dispositivo favorito —Smart TV, celular, tablet o computadora— a la hora indicada en tu región. No hay costo adicional por ver el evento, lo que lo convierte en una opción accesible para millones de usuarios que buscan seguir el show en tiempo real.