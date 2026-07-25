Los púgiles victoriosos posan con sus cinturones tras concluir el evento organizado por Ibai. Revise la lista completa de ganadores de cada combate en La Velada del Año VI. | Crédito: infolavelada.com / Composición Depor
Los púgiles victoriosos posan con sus cinturones tras concluir el evento organizado por Ibai. Revise la lista completa de ganadores de cada combate en La Velada del Año VI. | Crédito: infolavelada.com / Composición Depor

El streamer español Ibai Llanos ha definido la estructura oficial para La Velada del Año VI, consolidando la cartelera pugilística más ambiciosa en la historia del evento que domina las tendencias de Twitch, YouTube y, por primera vez, TikTok entre la comunidad hispana en Estados Unidos, México y Latinoamérica. Tras descartar definitivamente el formato de exhibición en parejas, esta sexta edición ofrecerá una maratónica programación de diez peleas individuales, sumando tres duelos más respecto a la entrega anterior, los cuales estarán divididos de forma equitativa en cinco cruces masculinos y cinco femeninos. Asimismo, varios artistas de renombre de la música latina dirán presente en los intermedios entre peleas para ponerle la cuota de ritmo a una noche en la que varias rivalidades llegarán a su fin o prolongarán su existencia.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultado de las peleas de La Velada del Año 6 que se realizó este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.
ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultado de las peleas de La Velada del Año 6 que se realizó este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Quiénes fueron los ganadores de La Velada del Año VI de Ibai Llanos?

Peleas de La Velada del Año VIResultado final en directo
La Parce vs. Fabiana SevillanoLa Parce venció a Fabiana Sevillano por decisión dividida
Clersss vs. Natalia MXNatalia MX venció a La Clersss por decisión unánime
Edu Aguirre vs. Gastón EdulEdu Aguirre venció a Gastón Edul por decisión dividida
Marta Díaz vs. Tatiana KaerMarta Díaz venció a Tatiana Kaer por decisión dividida
Gero Arias vs. byViruzzGero Arias venció a Viruzz por decisión unánime
Alondrissa vs. Angie VelascoAngie Velasco venció a Alondrissa por decisión unánime
Lit Killah vs. Kidd KeoLit Killah venció a Kidd Keo por decisión unánime
Samy Rivers vs. RoroRoRo venció a Rivers por decisión unánime
Yo Soy Plex vs. Fernanfloo (Combate co-estelar)Yo Soy Plex venció a Fernanfloo por decisión unánime
IlloJuan vs. TheGrefg (Combate estelar)TheGrefg venció a IlloJuan por decisión dividida
ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cómo ver la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.
ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cómo ver la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Horario, TV y cómo ver en vivo La Velada del Año VI

  • Fecha: Sábado, 25 de julio de 2026
  • Hora referencia: cartelera principal alrededor de 7:00 p.m. horario peninsular / 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX; pelea estelar cerca de 9:30–10:00 p.m. horario peninsular / 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX
  • Canal/Transmisión: exclusiva en los canales de , y de Ibai Llanos
  • Lugar: Estadio La Cartuja, Sevilla, España.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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