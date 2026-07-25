El streamer español Ibai Llanos ha definido la estructura oficial para La Velada del Año VI, consolidando la cartelera pugilística más ambiciosa en la historia del evento que domina las tendencias de Twitch, YouTube y, por primera vez, TikTok entre la comunidad hispana en Estados Unidos, México y Latinoamérica. Tras descartar definitivamente el formato de exhibición en parejas, esta sexta edición ofrecerá una maratónica programación de diez peleas individuales, sumando tres duelos más respecto a la entrega anterior, los cuales estarán divididos de forma equitativa en cinco cruces masculinos y cinco femeninos. Asimismo, varios artistas de renombre de la música latina dirán presente en los intermedios entre peleas para ponerle la cuota de ritmo a una noche en la que varias rivalidades llegarán a su fin o prolongarán su existencia.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultado de las peleas de La Velada del Año 6 que se realizó este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Quiénes fueron los ganadores de La Velada del Año VI de Ibai Llanos?

Peleas de La Velada del Año VI Resultado final en directo La Parce vs. Fabiana Sevillano La Parce venció a Fabiana Sevillano por decisión dividida Clersss vs. Natalia MX Natalia MX venció a La Clersss por decisión unánime Edu Aguirre vs. Gastón Edul Edu Aguirre venció a Gastón Edul por decisión dividida Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Marta Díaz venció a Tatiana Kaer por decisión dividida Gero Arias vs. byViruzz Gero Arias venció a Viruzz por decisión unánime Alondrissa vs. Angie Velasco Angie Velasco venció a Alondrissa por decisión unánime Lit Killah vs. Kidd Keo Lit Killah venció a Kidd Keo por decisión unánime Samy Rivers vs. Roro RoRo venció a Rivers por decisión unánime Yo Soy Plex vs. Fernanfloo (Combate co-estelar) Yo Soy Plex venció a Fernanfloo por decisión unánime IlloJuan vs. TheGrefg (Combate estelar) TheGrefg venció a IlloJuan por decisión dividida

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cómo ver la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Horario, TV y cómo ver en vivo La Velada del Año VI

Fecha : Sábado, 25 de julio de 2026

: Sábado, 25 de julio de 2026 Hora referencia : cartelera principal alrededor de 7:00 p.m. horario peninsular / 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX; pelea estelar cerca de 9:30–10:00 p.m. horario peninsular / 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX

: cartelera principal alrededor de 7:00 p.m. horario peninsular / 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX; pelea estelar cerca de 9:30–10:00 p.m. horario peninsular / 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX Canal/Transmisión : exclusiva en los canales de Twitch , YouTube y TikTok de Ibai Llanos

: exclusiva en los canales de , y de Ibai Llanos Lugar: Estadio La Cartuja, Sevilla, España.