La Vinotinto sueña con el repechaje: la selección de Venezuela recibe a Colombia este martes 9 de septiembre (19:30, hora de Caracas; 7:30 pm ET / 4:30 pm PT) en el partido más importante de su historia reciente, pues una victoria la dejaría a un paso de la clasificación a su primer Mundial, en el cierre de las Eliminatorias Conmebol 2026 en el Estadio Monumental de Maturín. En señal abierta, la transmisión nacional estará a cargo de Televen, con cobertura para cableoperadores y acceso desde su sitio web, y el duelo podrá seguirse en Smart TV, PC, tablet o teléfono, con todos los detalles que aquí se presentan.

Venezuela recibe a Colombia en Maturín en un duelo decisivo rumbo al Mundial 2026. (Foto: AFP)

¿Dónde ver ver Televen EN VIVO, Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias Conmebol 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana fundada en 1988. Es la tercera cadena de televisión más grande de Venezuela, después de Venevisión y RCTV. También es conocida por sus transmisiones de eventos deportivos en vivo, como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la Serie del Caribe y la Copa América. Aquí te damos los números de los canales para poder ver el juego de la Vinotinto ante ante Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol 2026.

Televisión abierta

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Resto del país:

Señal abierta: Canal 10 UHF (en algunas ciudades)

Televisión por cable: Varía según el operador. Consulta con tu proveedor local para obtener el canal específico.

También puedes ver Televen en línea a través de:

App móvil: Televen Stream (disponible para Android e iOS)

(disponible para Android e iOS) Canal de YouTube de Televen

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Venezuela - Colombia desde los Estados Unidos?

Televen tiene una señal internacional que se puede ver en:

Estados Unidos : DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS

: DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS Latinoamérica: Algunos operadores de televisión por cable

Colombia y Venezuela se enfrentan en Maturín buscando cerrar las Eliminatorias con una victoria clave. (Foto: AFP)

¿Dónde ver app Televen en vivo online por Internet?

Si deseas ver Televen Stream deberás descargar la aplicación en el enlace app.televen.com, que es compatible con LG, Samsung TV, Roku, Apple TV, FireTV, Google Play y otros dispositivos móviles.

Venezuela vs. Colombia: fecha, hora, TV y dónde verlo

Día : Martes 8 de septiembre de 2025

: Martes 8 de septiembre de 2025 Hora : 19:30 horas de Caracas (7:30 pm ET / 4:30 pm PT)

: 19:30 horas de Caracas (7:30 pm ET / 4:30 pm PT) Canal : Televen

: Televen Lugar: Estadio Monumental de Maturín (Venezuela)