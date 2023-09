This Saturday, September 16, from the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, mexican fighter Alexa Grasso will defend the Flyweight belt for the first time against the former queen of the division, the Kyrgyz Peruvian Valentina Shevchenko in the main event of the UFC Fight Night 227. Check the schedules, records, others matches and more.

What time is UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in United States? Start time

How to watch UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in U.S.

Date : Saturday, September 16th, 2023

: Saturday, September 16th, 2023 Prelims : 7:00 p. m. ET | 6:00 p. m. CT | 5:00 p. m. MT | 4:00 p. m. PT

: 7:00 p. m. ET | 6:00 p. m. CT | 5:00 p. m. MT | 4:00 p. m. PT Main card : 10:00 p. m. ET | 9:00 p. m. CT | 8:00 p. m. MT | 7:00 p. m. PT

: 10:00 p. m. ET | 9:00 p. m. CT | 8:00 p. m. MT | 7:00 p. m. PT TV Channel : Not broadcast in US

: Not broadcast in US Stream : ESPN+, UFC Fight Pass

: ESPN+, UFC Fight Pass Venue: T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada

What time is UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in Canada? Start time

How to watch UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in Canada

Date : Saturday, September 16th, 2023

: Saturday, September 16th, 2023 Prelims : 7:00 p. m. ET | 6:00 p. m. CT | 5:00 p. m. MT | 4:00 p. m. PT

: 7:00 p. m. ET | 6:00 p. m. CT | 5:00 p. m. MT | 4:00 p. m. PT Main card : 10:00 p. m. ET | 9:00 p. m. CT | 8:00 p. m. MT | 7:00 p. m. PT

: 10:00 p. m. ET | 9:00 p. m. CT | 8:00 p. m. MT | 7:00 p. m. PT TV Channel : Not broadcast in Canada

: Not broadcast in Canada Stream : TSN

: TSN Venue: T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada

What time is UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in UK? Start time

How to watch UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in United Kingdom

Date : Sunday, September 17th, 2023

: Sunday, September 17th, 2023 Early Prelims : 11:30 p. m. BST

: 11:30 p. m. BST Prelims : 1:00 a. m. BST

: 1:00 a. m. BST Main card : 4:00 a. m. BST

: 4:00 a. m. BST TV Channel : Not broadcast in UK

: Not broadcast in UK Stream : TNT Sport 1 (BT Sport)

: TNT Sport 1 (BT Sport) Venue: T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada

What time is UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in Ireland? Start time

How to watch UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in Ireland

Date : Sunday, September 17th, 2023

: Sunday, September 17th, 2023 Prelims : 1:00 a. m. IST

: 1:00 a. m. IST Main card : 4:00 a. m. IST

: 4:00 a. m. IST TV Channel : Not broadcast in Ireland

: Not broadcast in Ireland Stream : TNT Sport 1 (BT Sport)

: TNT Sport 1 (BT Sport) Venue: T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada

What time is UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in Australia? Start time

How to watch UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in Australia

Date : Sunday, September 17th, 2023

: Sunday, September 17th, 2023 Prelims : 10:00 a. m. AEST

: 10:00 a. m. AEST Main card : 1:00 p. m. AEST

: 1:00 p. m. AEST TV Channel : Not broadcast in Australia

: Not broadcast in Australia Stream : Kayo Sports

: Kayo Sports Venue: T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada

What time is UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in New Zealand? Start time

How to watch UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in New Zealand

Date : Sunday, September 17th, 2023

: Sunday, September 17th, 2023 Prelims : 12:00 p. m. AEST

: 12:00 p. m. AEST Main card : 3:00 p. m. AEST

: 3:00 p. m. AEST TV Channel : Not broadcast in New Zealand

: Not broadcast in New Zealand Stream : Sky Arena, Sky Sport Now and UFC Fight Pass

: Sky Arena, Sky Sport Now and UFC Fight Pass Venue: T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada

What time is UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in Puerto Rico? Start time

How to watch UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in Puerto Rico

Date : Saturday, September 16th, 2023

: Saturday, September 16th, 2023 Prelims : 7:00 p. m. AST

: 7:00 p. m. AST Main card : 10:00 p. m. AST

: 10:00 p. m. AST TV Channel : Not broadcast in Puerto Rico

: Not broadcast in Puerto Rico Stream : ESPN+

: ESPN+ Venue: T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada

What time is UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in Dominican Republic? Start time

How to watch UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in Dominican Republic

Date : Saturday, September 16th, 2023

: Saturday, September 16th, 2023 Prelims : 7:00 p. m. AST

: 7:00 p. m. AST Main card : 10:00 p. m. AST

: 10:00 p. m. AST TV Channel : Not broadcast in Dominican Republic

: Not broadcast in Dominican Republic Stream : ESPN+

: ESPN+ Venue: T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada

What time is UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in Spain? Start time

How to watch UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 in Spain

Date : Sunday, September 17th, 2023

: Sunday, September 17th, 2023 Prelims : 2:00 a. m. CEST

: 2:00 a. m. CEST Main card : 5:00 a. m. CEST

: 5:00 a. m. CEST TV Channel : Not broadcast in Spain

: Not broadcast in Spain Stream : Eurosport Player (DAZN)

: Eurosport Player (DAZN) Venue: T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada

Main Card (ESPN+)

Fighter 1 Fighter 2 Division Alexa Grasso Valentina Shevchenko Women’s Flyweight Kevin Holland Jack Della Maddalena Welterweight Rául Rosas Jr. Terrence Mitchell Bantamweight Daniel Zellhuber Christos Giagos Lightweight Fernando Padilla Kyle Nelson Featherweight

Preliminary Card (ESPN+)

Fighter 1 Fighter 2 Division Lupita Godinez Elise Reed Women’s Strawweight Roman Kopylov Josh Fremd Middleweight Edgar Cháirez Daniel Lacerda Flyweight Tracy Cortez Jasmine Jasudavicius Women’s Flyweight Alex Reyes Charlie Campbell Lightweight Josefine Lindgren Knutsson Marnic Mann Women’s Strawweight

UFC 293 en vivo gratis, Adesanya vs. Strickland online: horario y canal de transmisión.