¡Un retorno anticipado! Como todos saben, Adamari López ha retornado a la pantalla con el programa “¿Quién caerá?”, que UniMás emite de lunes a viernes a las 7 p.m. hora del Este. Sorprendentemente, la expareja de Toni Costa ha recibido una carta romántica apenas unos días después de haber comenzado esta nueva travesía televisiva en la cadena hermana de Univision. ¿Qué le dijeron en dicha misiva?

Luego de su abrupta salida de Telemundo, la puertorriqueña Adamari López decidió darse un descanso de varios meses y regresó por todo lo alto a la televisión a través de la señal de “¿Quién caerá?”. De momento, el programa viene recibiendo varios comentarios positivios por redes sociales, además de una subida de rating en la cadena hermana de Univision durante dicha franja horaria.

Adamari López en la conducción de "¿Quién caerá?", programa concurso que se emite por UniMás (Foto: Adamari López / Instagram)

Pero más allá de la buena performance que puede tener la madre de Alaïa llamó la atención la especial dedicatoria que recibió en sus primeros programas al aire. Y es que Adamari recibió nada más y nada menos que una carta de amor en plena señal en vivo. ¿Quieres saber qué le escribieron?

ADAMARI LÓPEZ RECIBIÓ CARTA EN PLENA TRANSMISIÓN DE “¿QUIÉN CAERÁ?”

Este miércoles 10 de enero fue el tercer programa de Adamari al aire, pero lejos de ser un día de juegos y shows, la conductora logró sacar su lado más carismático al recibir una carta de amor que no dudó en leer ante la audiencia.

Y aunque el remitente no era de algún pretendiente de verdad, sino de uno de los camarógrafos del programas, Adamari no dudó en interactuar con el gesto mientras les sacaba varias carcajadas a sus televidentes.

Adamari López no dudó en bromear con los presentes en el plató de televisión (Foto: ¿Quién caerá? / Instagram)

“Mi camarita linda, mi cosita hermosa. Tú también estás muy oloroso. Pero tú me trajiste algo porque yo veo un regalito. Déjame curiosear qué es. Tengo una nota de amor, bueno yo espero que sea de amor o de algo bonito. Voy a leer mi cartita”, sentenció la exconductora de “Hoy Día” de Telemundo.

Pero, ¿qué decía precisamente la carta? Pues,quédate aquí para averiguarlo.

LO QUE DECÍA LA CARTA QUE RECIBIÓ ADAMARI LÓPEZ EN “¿QUIÉN CAERÁ?”

Como era de suponer, Adamari no dudó en leer en voz alta la misiva que le enviaron en vivo. Por ello, el nuevo jale de UniMás decidió contar a su audiencia lo que le escribieron en dicha carta sin ruborizarse en lo absoluto.

“Mi Adamari aquí estaba yo pensando que la magia no existía y ahora eso es todo lo que veo cuando te miro. Tu cosita”, leyó la conductora el miércoles 10 de enero.

La respuesta de Adamari a la carta fue inmediata, pues no dudó en agradecer a su camarógrafo por tales gestos con ella durante la transmisión en vivo. “Yo también veo mucha magia cuando te veo, me encanta que tengas esos detallitos conmigo. Gracias. Vine bonita hoy para ti, un poquito más cortita para que me sigas mandando estas notitas. Te la voy a poner aquí. Me la guardas. Me la entregas más tarde”, le señaló la puertorriqueña.

Adamari López se atrevió a leer la carta en plena transmisión (Foto: ¿Quién caerá? / Instagram)

Parece que Adamari se siente muy cómoda en su nuevo formato en UniMás. Sea como fuere, parece que nada ni nadie le quitará esa chispa que tiene al momento de aparecer ante las cámaras de televisión.

¡Enhorabuena por este nuevo comienzo en “¿Quién caera?”, Adamari!