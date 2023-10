Como bien sabemos, Adamari López fue una de las caras principales de Telemundo durante más de 10 años. Lastimosamente para la caribeña y sus fanáticos, el vínculo laboral entre la exconductora y la cadena hispana acabó el pasado 6 de abril, día en el que la exnovia de Toni Costa anunció su salida definitiva.

Hoy, a medio año de su adiós de la televisión, la también influencer de 52 años decidió contar algunos detalles en diálogo con Rodner Figueroa de lo que fue su salida de uno de los matinales más exitosos de los últimos años.

¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DE ADAMARI LÓPEZ AL DEJAR “HOY DÍA”?

Conversando con Rodner Figueroa en “Cara a cara con Rodner”, la puertorriqueña indicó que la decisión que tomaron los directivos de Telemundo respecto a su despido fue un hecho que la tomó por sorpresa. “No fue algo que me esperaba”, inició diciendo Adamari.

En esa línea, la también recordada protagonista de “Gata salvaje” ahondó que todo se dio de manera vertiginosa, aunque aceptó las medidas tomadas. “Me quedé como ‘¿entonces no tengo que venir mañana? Ah, ok’”, dijo.

Si bien López aclaró que fue una decisión que la dejó completamente en shock, ella reconoce que solo le quedan palabras de agradecimiento para la cadena que supo confiar en ella durante más de 10 años ininterrumpidos, pues le dieron “oportunidades maravillosas”.

De hecho, López guarda buenos y gratos recuerdos de su paso por la cadena hispana. “Agradezco esa oportunidad tan maravillosa que me dieron de estar 11 años frente a la pantalla amaneciendo con la gente, disfrutando en cada una de las etapas que tuvo el programa y creo que fue una experiencia muy bonita”, ahondó.

LO QUE PIENSA ADAMARI LÓPEZ SOBRE REGRESAR A LA TELEVISIÓN

La expareja del bailarín Toni Costa aseveró que no le cierra las puertas a trabajar la televisión de cara al futuro, por lo que no descarta de antemano trabajar en Univision.

“Yo no estoy cerrada para trabajar en ninguna cadena, siempre que me hagan una oferta que me haga seguir creciendo profesionalmente obvio voy a estar en la mejor disposición; algo que me rete, que me lleve a hacer cosas nuevas”, añadió la exconductora de Telemundo.

Asimismo, Adamari dejó en claro que no piensa en el tema de los años ni en la edad, pues aún se siente un alma joven dispuesta a trabajar en cualquier cadena importante de la región. “Pienso que todavía estoy joven, pienso que todavía tengo mucho que dar, pienso que todavía tengo mucho que aprender y tengo muchos compañeros (con los) que todavía no he compartido o trabajado con ellos”, continuó.

Incluso, la experta en actuación no descartó regresar a Telemundo o dar un paso en la competencia. “Por qué no, puedo volver a Telemundo, puedo volver a Televisa, puedo trabajar en Univision, puedo trabajar en cualquier sitio que me ofrezca una nueva oportunidad para seguir creciendo y estando en contacto con el público”, finalizó.