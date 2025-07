La leyenda de la lucha libre Hulk Hogan murió a los 71 años tras sufrir un paro cardíaco en su residencia de Clearwater, Florida, la mañana del jueves. De acuerdo con TMZ Sports, los servicios de emergencia acudieron al lugar a las 9:51 a.m., lo asistieron en el sitio y luego lo trasladaron al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Se espera que la policía brinde más detalles en una conferencia de prensa este mismo jueves. La noticia conmociona al mundo del entretenimiento y el deporte, apenas unas semanas después de que su esposa, Sky Hogan, desmintiera rumores sobre un supuesto coma, asegurando que su corazón estaba “fuerte” tras varias cirugías.

El ícono de la WWE, Hulk Hogan, iba a tener una biopic en Netflix protagonizada por Chris Hemsworth. | Crédito: AFP

Por qué cancelaron la película de Hulk Hogan en Netflix

La muerte de Hulk Hogan reaviva el interés por uno de los proyectos más esperados de los últimos años: su biografía cinematográfica en Netflix, que iba a ser protagonizada por Chris Hemsworth y dirigida por Todd Phillips, el aclamado director de ‘Joker’.

El proyecto, sin embargo, fue cancelado antes de llegar a producción. En una entrevista publicada en octubre de 2024 en PBD Podcast, el propio Hogan explicó que Netflix incumplió con un pago clave en el contrato, lo que le permitió retirarse legalmente del acuerdo.

El proyecto de la biopic de Hulk Hogan, que generó gran expectativa, fue cancelado antes de llegar a la pantalla. | Crédito: AFP

“Hubo un pago que no se hizo a tiempo… y eso me dio la opción de salir, así que lo hice”, reveló el exluchador.

Además del tema contractual, Hogan compartió que tenía reservas sobre el tono del guion. Aunque pasó tres años trabajando con el guionista, el resultado final le pareció demasiado sombrío.

“Era muy, muy oscuro… pero probablemente eso era lo que el público quería ver”, dijo Hogan. Incluso reconoció que la actuación de Hemsworth podía haber sido “digna de un Óscar”.

Chris Hemsworth iba a interpretar a Hulk Hogan en una ambiciosa biopic de Netflix que finalmente fue cancelada.| Crédito: AFP

Proyecto de Hulk Hogan estancado por ahora

Todd Phillips también confirmó que no volvería al proyecto, diciendo a la revista Variety: “Eso no va a concretarse para mí”. Aunque no se descarta que la biopic vea la luz en el futuro, por ahora permanece archivada.

Con la repentina muerte de Hulk Hogan, muchos fans se preguntan si Netflix reconsiderará retomar el proyecto como homenaje póstumo.