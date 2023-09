La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín sigue siendo un tema polémico en la industria del entretenimiento mexicano. Como bien sabemos, la conductora de televisión y el vocalista de 52 años pusieron fin a su romance tras más de dos décadas juntos. Sin embargo, el motivo de su rompimiento parece ser mucho más controversial de lo que parece.

Aunque están acostumbrados a las polémicas, Andrea Legarreta y Erik Rubín siempre se han caracterizados por su comunicación ante sus fanáticos, y pese a que anunciaron el fin de su amor por redes sociales, la ahora exparejita no ahondó en la razón de su separación. Y ahora sabemos el porqué.

El cantante de Timbiriche y Andrea Legarreta no se han divorciado pese a su ruptura (Foto: Erik Rubín / Instagram)

De acuerdo al programa “Chisme No Like”, el fin de la relación entre Andrea Legarreta y el músico se dio debido a presuntos actos de infidelidad por parte de Rubín. ¿Quieres saber más? Pues, descúbrelo en esta nota.

ANDREA LEGARRETA Y ERIK RUBÍN: ¿TERMINARON POR INFIDELIDAD?

La información provino del citado medio de espectáculos el pasado 6 de septiembre. Durante dicha emisión, los conductores del programa indicaron que Legarreta y Rubín finalizaron su romance debido a un affaire entre el cantante y Mónica Noguera, una reconocida figura de televisión.

En tal sentido, los expertos en farándula sostuvieron que la figura de “Hoy” encontró evidencias y mensajes entre el padre de sus hijas y Noguera. Tal hecho fue suficiente para que ambos decidan poner punto final a su relación febrero pasado.

Erik Rubín y Andrea Legarreta junto a sus hijas Mía y Nina (Foto: Erik Rubín / Instagram)

“Tienen una relación desde 2022. Se metió en un matrimonio”, alegaron los presentadores del espacio “Chisme No Like”.

Asimismo, los presentadores indicaron que las cosas entre Andrea Legarreta y Erik Rubín no iba del todo bien, pues ya venían presentado varias crisis antes de que esto presunto hecho suceda. Por ello, la supuesta infidelidad del cantautor de 52 años habría derrumbado todo su matrimonio. “La relación entre Erik y Andrea no venía bien. Parece que lo de Mónica no lo soportó”, expusieron.

A día de hoy ni Andrea Legarreta ni Erik Rubín han salido a desmentir tales acusaciones, e incluso, los animadores del programa sostuvieron que toda información se encuentra bien sustentada con evidencias y hechos.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE MÓNICA NOGUERA

Tras la información vertida por “Chisme No Like”, la farándula azteca recibió un remezón de norte a sur en todo sentido, puesto que todos veían a Legarreta y Rubín como una de las parejas más solidas del medio. Y si bien la respuesta de los exesposos no se dio, fue la propia Mónica Noguera quien terminó por responder al medio de chismes a través de una fotografía.

Resulta que la expresentadora de “De Primera Mano” optó por zanjar los rumores de un posible affaire entre ella y Rubín subiendo una emotiva postal con su novio, a quien le dedicó un sentido mensaje de amor al conmemorar un aniversario más juntos.

La presentadora tuvo una contundente respuesta hacia el programa "Chisme No Like" (Foto: Mónica Noguera / Instagram)

En dicha imagen visualizamos a Mónica Noguera disfrutando un viaje junto a su actual novio, con quien se da un efusivo beso que deja en claro su estado de felicidad. El enunciado de la presentadora es sencillo y contundente. “Feliz aniversario amor”.

De esta manera, la posibilidad de que la figura de la pantalla chica se haya entrometido entre Legarreta y Rubín parece ser algo difícil de creer, en especial, luego de respuestas tan contundentes como estas.