¡Beefs en la movida urbana! Tras la tiradera de Arcángel a Anuel AA hace unos días, el intérprete puertorriqueño decidió utilizar sus plataformas digitales para lanzar “Glock Glock Glock”, la respuesta musical al tema de Austin Santos. El tema lleva hasta la fecha más de 3 millones de visualizaciones en YouTube, aunque parece que el tema de las reproducciones no será lo más preocupante para el exnovio de Yailin La Más Viral.

Parece que diciembre es el mes de las puyas musicales entre los artistas más sonados del reggaetón. Y es que los reflectores se encuentran puestos en dos pesos pesados del género urbano: hablamos de Arcángel y Anuel AA.

Y es que tanto La Marash como el intérprete de “Real hasta la muerte” venían lanzándose indirectas a través de redes sociales. Gestos mediáticos que pasaron desapercibidos hasta el lanzamiento de la primera bala musical de Arcángel llamada “Feliz Navidad 8″.

La réplica de Emmanuel Gazmey Santiago se hizo esperar unos días y no fue hasta con el lanzamiento de “Glock Glock Glock” que pudimos presenciar el inicio de una batalla musical que ha generado una ola de comentarios en redes sociales.

Arcángel respondió a Anuel AA con la tiradera "FN8" (Foto: Arcángel / Instagram)

Sin embargo, el panorama luce muy desalentador para Anuel AA, pues tras el estreno de su tiradera hacia Arcángel, el nacido en Puerto Rico fue blanco de críticas y burlas por el calibre de sus letras.

De hecho, varios de sus seguidores señalaron que había perdido la batalla con el intérprete de “Por amar a ciegas”, pues sostienen que el nivel de la letra del sencillo de la actual pareja de Laury Saavedra dista mucho del que presentó La Maravilla el pasado 10 de diciembre.

Pero, ¿qué dijo precisamente Arcángel del tema que le dedicó Anuel AA? ¿Le habrá afectado el beef en su contra?

“DIME QUE ESTO ES MENTIRA”: ASÍ REACCIONÓ ARCÁNGEL A LA TIRADERA DE ANUEL AA

Como era de esperarse, la respuesta de Arcángel no se hizo esperar en redes sociales, pero lejos de mostrarse herido por el puyazo de Anuel AA, el intérprete de 37 años tuvo una peculiar reacción a “Glock Glock Glock”.

Resulta que Arcángel decidió burlarse reiteradamente del sencillo que la expareja de Yailin La Más Viral le dedicó este domingo 17 de diciembre a través de sus historias de Instagram.

“Diablooooo mano CABRON que clase de mie$%$!!!! DIME que esto es mentira manoooooo!!! Esto tiene que ser jodiendo! ESA Mie#”$ CON EL MISMO FLOW CABRON! Cabron yo soy un super dotado en la pista”, inició diciendo Papi Arca al escuchar la pieza musical de Anuel AA.

Arcángel se burló de la tiradera de Anuel AA en su Instagram personal (Foto: Arcángel / Instagram)

Luego de ello, el autor del disco “Sentimiento, elegancia y maldad” siguió burlándose reiteradamente de la habilidad de Anuel AA para componer y la del resto de su equipo. “¿Ves que tú no tienes gente que te quiere, cabr#n? Y los panas tuyos decían que con eso tú puedes jod#r conmigo”, dijo en sus historias de Instagram.

Asimismo, el exintegrante del dúo “Arcángel & De la Ghetto” siguió con las burlas hacia el autodenominado Dios del Trap mientras sostenía una almohada con su rostro para luego agregar: “Esto es lo que estamos fumando, Anuel AA bien fumado”, enfatizó.

Arcángel ridiculizó a Anuel con los cometarios de sus propios seguidores (Foto: Arcángel / Instagram)

De momento, y tomando en cuenta la opinión de los fanáticos y oyentes del género urbano, la batalla la estaría ganando Arcángel. ¿Será que Anuel AA se anime a responderle tras el segundo sencillo que sacó La Marash titulado “El Narcan”?

¿QUÉ DICE LA TIRADERA DE ARCÁNGEL A ANUEL AA?

En la tiradera de Arcángel utiliza temas personales para herir a Anuel AA. Desde sus relaciones pasadas, audios donde el boricua alababa a Tekashi 6ix9ine, su peculiar forma de vestir y hasta su extinta relación con Karol G.

“Hasta las media’ de Austincito valen más que tu outfit Reebok (Obliga’o) Real hasta la muerte, cabrón, tú no ere’ real. Tus últimas cancione’ son de inteligencia artificial. Te estás quedando en la quiri, prostituyendo Amiri. Tú ere’ lambebicho, huelebicho, me lo dijo Siri. Tú no ere’ el dios del trap, tú eres un trili. Y te gustan las mujere’ con más milla’ que un avión de Spirit (Wuh)”, son algunas de las barras que Arcángel le dedicó a Anuel AA.

De momento, se espera que el padre de Cattleya responda con una nueva tiradera, pues Arcángel sacó “El Narcan”, otro beef donde vuelve a ridiculizar a Anuel AA desde un lado más personal.